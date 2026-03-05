현지 전문가 등 6명 급파

경찰이 중동 지역에 발이 묶인 우리 국민들의 귀국 지원을 위해 신속대응팀을 파견한다.

경찰청은 외교부와의 협의를 통해 정부합동 신속대응팀 6명을 파견할 예정이라고 5일 밝혔다. 파견 시점은 6일 0시10분, 현지 전문가 등으로 구성되며 오만·두바이에 3명씩 보낸다.

4일(현지시간) 새벽 이집트 수도 카이로의 외국인 밀집 거주 지역인 마디의 빅토리아 광장 인근에 전쟁의 포화를 피해 국경을 넘은 이스라엘 체류 국민과 동포, 단체관광객 등이 도착해 버스에서 짐을 찾고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

외교부와 합동으로 파견되는 신속대응팀은 현지에서 교민 출국 수속 등 행정지원을 담당하게 될 예정이다. 경찰청 관계자는 "국내 복귀 시점은 아직 정해지지 않았다"고 설명했다.

경찰청은 해외 긴급상황 발생 시 신속한 대응을 위해 '재외국민 보호 신속대응팀' 인력풀을 운영하고 있다. 테러 대응 등 7개 분야 156명으로 구성돼 있으며 정부가 신속대응팀 파견을 결정하면 해당 인력풀에서 차출되는 구조다.

