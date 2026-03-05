동남권 6개교 중 5곳 차지



5년간 최대 71억원 지원

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 추진하는 '2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프' 인공지능 분야에 부산 소재 5개 대학이 운영대학으로 선정됐다고 전했다.

선정 대학은 국립부경대학교, 국립한국해양대학교, 동의대학교, 부산대학교, 부산외국어대학교 등이다. 동남권(부산·울산·경남) AI 운영대학 6개교 중 5개교를 부산이 차지하며 지역 기반 AI 인재양성 역량을 대외적으로 확인했다.

'첨단산업 인재양성 부트캠프'는 대학과 기업이 공동으로 1년 이내 단기·집중형 교육과정을 개발·운영해 산업 현장에서 요구하는 실무형 인재를 양성하는 사업이다. 교육부 발표에 따르면 2026년 신규 선정 대학은 AI 37개교, 로봇 2개교, 미래차 2개교 등 총 41개교다. 선정 대학은 향후 절차를 거쳐 5년간 총 71억2500만원 내외(연 14억2500만원 내외)의 재정 지원을 받아 ▲직무 분석·교과목 개발 ▲교과목 공동 운영 ▲현장실습 운영 등을 추진한다.

이번 공모에는 전국 103개 대학이 참여했으며, 이 중 AI 분야에는 87개교가 사업계획서를 제출해 2.35대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 선정된 부산 지역 대학들은 기업 수요 기반 단기·집중형 AI 교육과정을 운영하고, 마이크로디그리 인증과 현장 프로젝트·실습 연계를 통해 지역 산업 현장에 필요한 인재를 양성할 계획이다.

Advertisement

BISTEP은 부산 소재 공모 신청 대학을 대상으로 유치지원 수요조사를 실시하고, 요청 사항을 반영해 부산대·부산외대·국립부경대 3개교에 모의 발표평가 컨설팅과 발표자료 제작 지원 등 맞춤형 지원을 제공했다. 이들 3개교가 모두 운영대학으로 선정되면서 지원 효과가 가시화됐다는 평가다.

부산대는 35개 글로벌·지역 선도기업과 전 주기 협력 체계를 구축하고 7개 특화 트랙을 공동 설계해 산업·융합 AI 전반을 아우르는 실무 중심 교육을 추진한다. 부산외대는 다국어 AI 데이터 구축과 AI 에이전트 개발 트랙을 중심으로 현장형 산학 연계를 확대한다. 국립부경대는 빅데이터융합전공을 중심으로 해양수산 분야 전공이 참여해 AI와 해양 특화 산업을 결합한 교육과정을 운영한다.

AD

이번 사업을 통해 부산 지역 대학들은 산업의 AX(산업 전환) 수요에 대응하는 실무형 인재 공급 기반을 강화하고, 청년 일자리 확대와 지역 정주 여건 개선에도 기여할 것으로 기대된다.

김영부 원장은 "이번 성과는 지역 대학의 노력과 함께 부산시와 BISTEP의 맞춤형 유치지원이 결합한 결과"라며 "지역 대학의 국가 공모사업 참여 확대와 인재양성 기반 강화를 위해 유관기관과 협력해 지원을 지속하겠다"고 말했다.

BISTEP이 ‘첨단산업 인재양성 부트캠프’ 모의 발표평가를 진행하고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>