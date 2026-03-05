‘100만 자족도시 엔진’ 파주시

경기도 평화경제특구 공모 신청

전담팀 신설부터 비전 선포까지

평화경제특구 유치 ‘준비 끝’

경기 파주시는 경기도가 추진 중인 평화경제특별구역(이하 '평화경제특구') 후보지 공모에 도전하기 위한 준비에 총력을 다하고 있다.

시는 2023년 6월 '평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률' 제정 직후인 같은 해 7월 평화경제특구 전담팀을 신설하며 발 빠르게 대응해 왔다. 이후 선제적으로 평화경제특구 구상 연구용역을 추진해 파주시 자체 개발구상(안)을 마련하는 등 체계적인 준비를 이어왔다.

또한 '평화경제특구 유치 시민추진단'을 구성·운영하며 시민 공감대 확산과 정책 제안 활동을 병행해 왔으며, 지난 1월에는 '평화경제특구 비전 선포식'을 개최해 특구 파주 유치에 대한 지역사회의 강한 의지를 대내외에 천명했다.

파주시는 이처럼 조직·전략·시민 참여 기반을 선도적으로 구축해 온 만큼, 이번 공모에서 '가장 준비된 도시'로서의 경쟁력을 적극 부각한다는 방침이다.

파주시는 지리적·산업적 강점 또한 뚜렷하다. 남북출입사무소, 판문점, 대성동마을 등을 보유한 평화의 상징 도시이자, 개성공단과 인접한 접경 지역으로 남북 경제협력 재개의 관문 역할을 수행할 수 있는 최적지로 평가받는다.

아울러 엘지(LG)디스플레이를 중심으로 한 첨단산업 클러스터가 형성돼 있어 반도체·디스플레이·첨단제조업 등 고부가가치 산업과의 연계 발전 가능성이 높다. 통일로·자유로·서울문산고속도로·경의중앙선·GTX-A 등 우수한 광역 교통망을 갖춰 서울 및 수도권 전역과의 접근성이 뛰어난 점도 강점이다.

여기에 임진각 관광지, 통일동산 관광특구, DMZ 평화관광 자원 등 풍부한 관광 기반시설은 산업·관광·도시 기능이 융합된 복합특구 조성의 기반이 되고 있다.

시는 이번 공모 신청서에 그간의 추진 성과와 자체 개발구상(안), 산업·관광 기반시설 현황, 단계별 개발 전략과 기대효과 등을 종합적으로 담아 완성도를 높일 계획이다. 특히 파주시의 지리적 특수성을 성장동력으로 전환할 수 있는 실행 전략과 파주만의 차별화된 발전 모델을 중점적으로 제시할 예정이다.

파주시 관계자는 "평화경제특구는 남북 경제협력의 열쇠이자, 100만 자족도시 파주의 미래 성장엔진"이라며 "그동안 차근차근 준비해 온 성과와 파주시의 강점을 바탕으로 경기도 후보지 공모에서 파주의 경쟁력을 충분히 입증하겠다"라고 밝혔다.

이어 "수도권이면서 동시에 접경 지역이라는 이유로 받아온 중첩 규제를 평화경제특구를 통해 극복하고, 첨단산업과 평화가 공존하는 대한민국 대표 평화경제특구 모델을 파주에서 실현하겠다"고 강조했다.

한편, 평화경제특구는 접경 지역에 산업·관광·도시개발 등 복합개발사업을 추진할 수 있도록 지정하는 특별구역으로, 세제 혜택과 기반시설 지원 등 다양한 지원 방안이 제공된다. 통일부는 2026~2027년 중 4개소 내외의 특구를 지정할 계획이며, 이에 따라 경기도 역시 개발계획 수립을 위한 후보지 4개소를 4월 초까지 선정할 계획이다.

