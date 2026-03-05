네슬레 '퓨리나 원(ONE)'신제품 2종

성묘용 닭고기·장과 피부건강 출시

순 살코기 제1원료로 사용

기호성과 영양 흡수율 구현



반려동물 식품 전문 기업 네슬레 퓨리나는 반려묘용 수퍼 프리미엄 맞춤 영양식 브랜드 '퓨리나 원(ONE)'의 신제품 2종 '성묘용 닭고기'와 '장과 피부건강'을 출시했다고 5일 밝혔다.

퓨리나 원은 반려묘의 생애주기와 건강 상태를 고려해 설계된 맞춤형 영양식 브랜드다. 비타민 C와 E, 베타글루칸, 오메가 3·6 등을 함유해 면역 체계 유지와 피부 건강에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다.

네슬레 퓨리나 제공. AD 원본보기 아이콘

'퓨리나 원 캣 성묘용 닭고기'는 닭고기를 주원료로 사용한 제품이다. 신선한 순 살코기를 제1 원료로 사용해 기호성과 영양 흡수율을 높였으며, 프리바이오틱스 식이섬유를 함유해 소화 건강에 도움을 줄 수 있도록 했다. 바삭한 키블 형태로 구강 관리에도 도움을 줄 수 있다는 설명이다.

'퓨리나 원 캣 장과 피부건강'은 연어와 참치를 주원료로 한 제품이다. 프리바이오틱스 식이섬유를 함유해 장내 유익균 균형 유지에 도움을 줄 수 있도록 했으며, 오메가-3와 비타민 E를 더해 피부 건강 관리 기능을 강화했다.

네슬레 퓨리나 관계자는 "이번 신제품 출시로 퓨리나 원의 라인업을 확장하여 소비자 선택의 폭을 넓혔다"며 "앞으로도 반려묘의 건강과 생애주기를 고려한 맞춤형 영양식단을 지속해서 선보여 반려동물의 건강 증진과 반려인의 만족도를 높일 수 있는 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



