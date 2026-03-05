아산나눔재단 주관 기후테크 창업문화 확산 사업… 학내 비교과·창업행사 본격 추진

동명대학교 창업학과 노성여 교수가 아산나눔재단이 주관하는 대학 내 기후테크 창업 문화 확산 지원 사업 '아산 유니버시티(Asan UniverCT)'에 최종 선정됐다.


'아산 유니버시티'는 'University(대학교)'와 'Climate Tech(기후테크)'의 합성어로, 혁신적인 기후위기 대응 기술을 보유한 창업팀을 발굴하고 대학 내 기후테크 창업 문화를 확산하기 위해 기획된 아산나눔재단의 핵심 사업이다.

이번 선정으로 노성여 교수는 올 한 해 동안 교내 기후테크 창업 활성화를 위한 비교과 프로그램 운영과 다양한 창업 행사를 추진하게 된다. 이를 통해 학생들의 기후테크 분야 창업 역량을 체계적으로 강화하고, 지역 기반 창업 생태계 확산에도 힘을 보탤 계획이다.


꼭 봐야 할 주요 뉴스

삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵한 공무원…"살아있냐" 묻자 삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵한 공무원…"살아...
AD

노 교수는 한국연구재단이 선정한 '2025 EDUCATOR 100(전국 창업교육 우수 교수 100인)'에 이름을 올리며 창업 교육 전문성을 인정받은 바 있다.

Advertisement

노성여 교수는 "기후위기는 우리 세대가 해결해야 할 가장 시급한 과제이자 새로운 기회"라며 "이번 아산 유니버시티 사업을 통해 동명대학교가 부산을 넘어 국내 기후테크 창업 교육의 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

동명대학교 창업학과 수업현장. 동명대 제공

동명대학교 창업학과 수업현장. 동명대 제공

AD
원본보기 아이콘


영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

by Dable

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

by Dable
Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement