광주은행 제16기 대학생 홍보대사 포스터. 광주은행 제공

광주은행은 광주·전남 지역 소재 대학생을 대상으로 '제16기 대학생 홍보대사'를 모집한다고 4일 밝혔다.

모집 대상은 광주·전남 지역 대학에 재학 중인 1~3학년생(휴학생 포함)이며, 이번 16기부터는 외국인 유학생까지 지원 범위를 확대했다. 나이·성별·전공에 관계없이 지원 가능하며, 서류 및 면접 전형을 거쳐 총 30명 내외를 선발할 예정이다. 최종 선발된 홍보대사는 오는 5월부터 10월까지 약 6개월간 활동하게 된다.

홍보대사들은 팀별 프로젝트 기획과 수행을 중심으로 온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 활동을 펼칠 예정이다. 지역 밀착형 활동을 통해 금융기관의 역할을 이해하고 지역사회와 소통하는 사회공헌 및 봉사활동에 참여하며, 콘텐츠 제작 등 광주은행의 브랜드 가치와 다양한 금융 서비스를 알리는 활동을 수행하게 된다.

지원 기간은 5~22일이며, 지원 방법은 광주은행 홈페이지 '새소식' 게시판에서 지원서를 내려받아 작성한 후 이메일로 제출하면 된다.

최종 선발된 홍보대사에게는 매월 소정의 활동비가 지급되며, 우수 팀 및 개인에게는 별도 포상 등 다양한 혜택이 제공된다.

신충식 브랜드전략부장은 "홍보대사 활동이 지역 청년들에게 새로운 도전과 성장의 기회가 되기를 기대한다"며 "참신한 아이디어와 열정을 가진 많은 대학생들의 적극적인 지원을 바란다"고 말했다.

한편, 광주은행 대학생 홍보대사는 2008년 1기를 시작으로 현재까지 500명 이상의 수료자를 배출했으며, 광주·전남 지역을 대표하는 대학생 대외활동 프로그램으로 자리매김하고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



