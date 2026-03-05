산학연 협력 기반 혁신 사업 추진

숭실대학교가 서울특별시가 주관하는 2026년 서울 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE)' 사업 신규 단위과제 공모에서 '서울형 BRIDGE' 과제에 선정됐다.

이번 선정으로 숭실대는 2026년부터 4년간 총 36억4000만원 규모의 '서울형 BRIDGE' 사업을 수행하게 된다.

아울러 기존에 추진해 온 RISE 관련 사업들을 포함하면 전체 사업 규모는 총 118억6000만원에 이르며 대학 기술을 지역 산업과 연계해 지역혁신과 성장을 이끄는 다양한 사업화를 본격적으로 추진할 계획이다.

이번 사업 선정으로 숭실대는 대학이 보유한 연구 성과를 지역 산업과 연계하고 기술이전, 딥테크 창업 지원을 확대할 계획이다.

특히 AI·디지털, IT 융합 분야의 강점을 기반으로 실질적인 기술사업화 성과 창출과 지역 혁신 생태계 조성에 나선다.

'서울형 BRIDGE' 사업은 대학 연구 성과의 실용화와 기술사업화를 지원하기 위해 서울시가 올해 새롭게 도입한 프로그램이다.

이에 ▲AI ▲로봇 ▲핀테크 ▲바이오 ▲창조 등 서울시 전략산업 분야에서 기업과 협력해 대학 기술을 기업 수요 수준까지 고도화하고 기술이전, 기술창업으로 연계하도록 지원한다.

이번 공모에는 숭실대를 포함해 총 10개 대학이 선정됐으며 대학별 연간 6억5000만원이 지원된다.

숭실대는 앞서 서울 RISE 사업 내 ▲미래인재 글로벌 역량 강화 ▲산학협력 생태계 활성화 ▲지역 현안 문제 해결 ▲캠퍼스타운 사업 등 4개 단위과제를 수행해 왔으며 이러한 산학협력 및 기술사업화 역량이 이번 선정에 반영된 것으로 평가된다.

이윤재 숭실대 총장은 "이번 서울형 BRIDGE 사업 선정은 숭실대의 산학협력과 기술사업화 역량을 인정받은 결과"라며 "유망 기술 발굴과 기술이전·창업 활성화를 통해 대학과 지역이 함께 성장하는 혁신 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.

