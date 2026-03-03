LIG넥스원, 2026년 상반기 세 자릿수 공개채용

R&D 중심 인재 확보 박차

미사일·AI·위성 등 전 사업 분야 모집

LIG넥스원이 2026년 상반기 대규모 공개채용에 나선다.

2026 상반기 인재영입 포스터, LIG넥스원 제공

LIG넥스원은 3월3일부터 원서 접수를 시작했으며, 18일까지 채용 홈페이지를 통해 지원서를 접수한다고 밝혔다.

이번 채용은 미사일시스템, 전자기전, 레이다, 해양, 무인·로봇, 광정보융합, 위성, AI 등 전 사업 분야를 대상으로 진행된다. HW·SW·기계 부문 연구개발 인력을 비롯해 국내외 사업관리, 품질관리, 경영지원 등 다양한 직무에서 인재를 선발할 예정이다. 채용 규모는 세 자릿수 이상으로 전망된다. 모집 분야별 세부 직무는 채용 홈페이지 내 '리쿠르팅 북'에서 확인할 수 있다.

전형 절차는 온라인 AI역량검사와 서류전형을 거쳐 SW 분야 지원자의 경우 코딩테스트를 추가로 실시한다. 이후 분야별 실무진 면접과 리더 면접을 통해 최종 합격자를 선발한다.

LIG넥스원은 최근 K방산에 대한 사회적 관심이 높아진 가운데, 우수 인재 확보를 위해 전국 31개 대학에서 캠퍼스 리쿠르팅도 병행한다. 방위산업 전반의 첨단화·고도화에 대응할 인재를 선제적으로 확보하겠다는 전략이다.

LIG넥스원은 전체 임직원 중 연구개발 인력 비중이 약 60%에 달하는 R&D 중심 기업이다. 올해 2월 기준 임직원 수는 5748명으로, 2년 만에 1204명 증가했다. 26% 늘어난 수치다. 고용노동부가 발표한 '일자리으뜸기업'에도 3년 연속 선정됐다.

이와 함께 자율출근제, 'L-Fresh' 휴가제도, 가족 초청 '패밀리데이' 등 다양한 제도를 운영하며 구성원의 자율성과 일·생활 균형을 지원하고 있다.

LIG넥스원은 이번 공개채용을 통해 빠르게 변화하는 방위산업 환경에 대응하고, 미래 신성장동력 사업을 이끌 핵심 인재를 적극 육성해 나갈 계획이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



