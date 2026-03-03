본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

LIG넥스원, 2026년 상반기 세 자릿수 공개채용

서믿음기자

입력2026.03.03 13:40

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

R&D 중심 인재 확보 박차
미사일·AI·위성 등 전 사업 분야 모집

LIG넥스원이 2026년 상반기 대규모 공개채용에 나선다.

2026 상반기 인재영입 포스터, LIG넥스원 제공

2026 상반기 인재영입 포스터, LIG넥스원 제공

AD
원본보기 아이콘

LIG넥스원은 3월3일부터 원서 접수를 시작했으며, 18일까지 채용 홈페이지를 통해 지원서를 접수한다고 밝혔다.


이번 채용은 미사일시스템, 전자기전, 레이다, 해양, 무인·로봇, 광정보융합, 위성, AI 등 전 사업 분야를 대상으로 진행된다. HW·SW·기계 부문 연구개발 인력을 비롯해 국내외 사업관리, 품질관리, 경영지원 등 다양한 직무에서 인재를 선발할 예정이다. 채용 규모는 세 자릿수 이상으로 전망된다. 모집 분야별 세부 직무는 채용 홈페이지 내 '리쿠르팅 북'에서 확인할 수 있다.

전형 절차는 온라인 AI역량검사와 서류전형을 거쳐 SW 분야 지원자의 경우 코딩테스트를 추가로 실시한다. 이후 분야별 실무진 면접과 리더 면접을 통해 최종 합격자를 선발한다.


LIG넥스원은 최근 K방산에 대한 사회적 관심이 높아진 가운데, 우수 인재 확보를 위해 전국 31개 대학에서 캠퍼스 리쿠르팅도 병행한다. 방위산업 전반의 첨단화·고도화에 대응할 인재를 선제적으로 확보하겠다는 전략이다.


LIG넥스원은 전체 임직원 중 연구개발 인력 비중이 약 60%에 달하는 R&D 중심 기업이다. 올해 2월 기준 임직원 수는 5748명으로, 2년 만에 1204명 증가했다. 26% 늘어난 수치다. 고용노동부가 발표한 '일자리으뜸기업'에도 3년 연속 선정됐다.

이와 함께 자율출근제, 'L-Fresh' 휴가제도, 가족 초청 '패밀리데이' 등 다양한 제도를 운영하며 구성원의 자율성과 일·생활 균형을 지원하고 있다.


LIG넥스원은 이번 공개채용을 통해 빠르게 변화하는 방위산업 환경에 대응하고, 미래 신성장동력 사업을 이끌 핵심 인재를 적극 육성해 나갈 계획이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기