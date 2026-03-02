트럼프 금지했는데도…미, 이란 공습에 앤트로픽 AI 활용

'연방기관 중단' 지시 불과 몇 시간 뒤

트럼프 "앤트로픽, 급진 좌파 기업" 비난

클로드, 신규 가입자 수 최고 기록 경신

미국이 이란 공습 작전에 인공지능(AI) 모델 '클로드'를 활용했다고 월스트리트저널(WSJ), 악시오스 등 미국 언론이 1일(현지시간) 보도했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 공습 몇 시간 전, 모든 연방 기관에 클로드 개발사인 앤트로픽의 기술 사용 중단을 지시한 바 있다.

WSJ는 미 중부사령부(CENTCOM) 등 전 세계 여러 사령부에서 앤트로픽의 클로드를 사용하고 있음을 관계자들이 확인했다고 전했다. 미 중부사령부는 앤트로픽과 국방부 간의 갈등이 벌어지고 있는 상황에서도 정보 평가, 목표물 식별, 전장 시뮬레이션 수행 등에 클로드를 사용하고 있다는 것이다.

앤트로픽 로고. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

클로드는 현재 미군 기밀 시스템에서 사실상 유일하게 활용할 수 있는 AI로 꼽힌다. 미국은 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 과정에서도 클로드를 활용했다. 하지만 그 사용 방식을 둘러싸고 미 국방부와 앤트로픽은 극명한 의견 차이를 보였다. 미 국방부는 앤트로픽에 AI의 군사적 활용 범위를 전면 개방할 것을 요구했으나, 앤트로픽은 자사 기술을 대규모 감시나 완전 자율형 살상 무기 개발에 사용해선 안된다는 입장을 고수했다. 결국 트럼프 대통령이 직접 나서 연방 기관에 앤트로픽 기술 사용 중단을 지시했다.

그는 지난달 27일 앤트로픽을 "급진 좌파적인 워크(woke·진보적 가치를 강요하는 행위에 대한 비판적 용어) 기업"이라 부르며 "그들의 이기심이 미국 국민의 생명을 위험에 빠뜨리고, 군대와 국가 안보를 위태롭게 했다"고 비난했다. 다만 현재 국방부 등에서 앤트로픽 제품을 사용하고 있는 만큼 6개월의 단계적 중단 기간을 두겠다고 덧붙였다.

한편 트럼프 행정부의 퇴출 결정 이후 클로드의 인기는 오히려 상승세를 보이고 있다. 클로드는 미 애플 앱스토어의 무료 앱 순위에서 챗GPT를 제치고 처음으로 1위에 올랐다. 앤트로픽 대변인은 "이번 주 신규 가입자 수가 사상 최고 기록을 경신했다"면서 "무료 이용자는 1월 이후 60% 이상 늘었고, 유료 구독자는 올해 이후 두 배 이상으로 증가했다"고 CNBC에 전했다.





