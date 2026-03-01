본문 바로가기
"과거사 대신 셔틀외교"…日 언론, 李 대통령의 '미래지향' 기념사 주목

세종=오유교기자

입력2026.03.01 15:50

교도통신 “취임 후 한일 협력 중시 기조 유지”
닛케이·산케이 “셔틀외교 통한 미래 도모”

일본 주요 언론들은 1일 제107주년 3·1절 기념식에서 나온 이재명 대통령의 기념사에 대해 과거사 등 민감한 현안보다는 미래지향적인 양국 관계를 강조한 점에 일제히 주목했다.

교도통신은 이 대통령이 과거에는 역사 문제로 일본에 엄격한 태도를 보였으나, 취임 후에는 양국 협력을 중시하며 비판을 자제해왔다는 점에 주목했다. 특히 이날 연설에서도 엄혹한 국제정세 속 양국 관계의 중요성을 역설했다고 보도했다.


니혼게이자이신문은 3·1절 기념사에서 한일 관계를 언급하는 것이 관례라는 점을 짚으며, 이 대통령이 이번에 구체적인 현안 언급 없이 정상 간 '셔틀 외교' 등을 통한 양국 관계 발전의 적극적인 자세를 보였다고 전했다. 산케이신문 역시 "한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때"라는 연설 내용을 소개하며 역사나 영토 문제에 대한 발언은 없었다고 보도했다.

아사히신문은 "이 대통령이 과거 문제를 직시하는 중요성을 언급하면서도 미래지향적인 일한 관계를 중시하는 자세를 보였다"고 평가했다. 아사히는 이 대통령이 위안부나 강제동원 문제 등을 직접 거론하지는 않았지만, 양국의 새로운 관계 구축을 위해 일본 정부의 호응을 기대한다는 뜻을 밝혔다고 전했다.


한편 교도통신은 이 대통령이 남북한 대화 재개를 지향하면서, 북미 간 대화의 조속한 재개를 위해 주변국과 의사소통할 의지를 밝힌 점도 함께 보도했다.




세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
