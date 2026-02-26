신한은행, 전북신용보증재단과 지역경제 활성화 지원

신한은행은 25일 전라북도 지역 소기업의 금융 부담 완화와 지역경제 활성화를 지원하기 위해 전북신용보증재단과 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 경기 둔화와 비용 부담 증가로 자금 조달에 어려움을 겪는 전북 소재 소기업의 경영 여건을 개선하고, 지역 상권의 안정적 운영을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 신한은행은 전북신용보증재단에 4억원을 특별출연한다. 재단은 이를 재원으로 총 50억원 규모의 협약보증을 공급할 예정이다. 지원 대상은 전라북도 소재 소기업 가운데 전북신용보증재단 기준을 충족하는 경영애로기업, 첫만남기업, 성장발전기업 등이다. 기업당 보증 한도는 최대 2억원이다. 신한은행 관계자는 "이번 특별출연 협약이 전북 지역 소기업의 경영 안정과 성장 기반 마련에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 지역 신용보증재단과의 협력을 통해 소기업·소상공인을 위한 포용금융을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

한편 신한은행은 인천·강원·경남·울산·경북 등 전국 주요 지역 신용보증재단과 협력을 확대하며 지역 중소기업과 소상공인의 금융 부담 완화에 나서고 있다. 올해에는 지역 신용보증재단에 총 399억원을 특별출연하고, 이를 바탕으로 5922억원 규모의 협약보증을 공급하는 등 지역 맞춤형 금융 지원을 강화하고 있다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>