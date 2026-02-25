정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"평생 쓸돈 있어도 은퇴 안 해"…파이어족 꿈꾸던 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]경북 영주서 F-16C 전투기 추락…조종사 무사
2026년 02월 25일(수)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]SK하이닉스, 용인 클러스터 1기 팹에 21.6조 추가 투자…총 31조 규모
"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이
"누구라도 그랬을 것"vs"폭력 정당화 안돼"…아들 살해범과 마주친 아버지, 무차별 폭행
"여보! 한국이 준비한 장갑 봐"…靑 의전에 브라질 대통령이 감동한 이유
"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전
'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다
"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니
"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기
"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당
수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?