AI가 펀드매니저를 몽땅 대체할 수 있을까…하버드대 연구논문 나왔다

하버드대 연구, 인간 펀드 거래 71% 예측

루틴 거래는 AI 강점

시장 통념 깨는 '알파' 판단은 인간 몫

인공지능(AI)이 펀드매니저의 매매 판단을 약 70% 수준까지 예측할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 다만 시장의 통념을 깨고 새로운 주도주를 발굴해 시장 평균을 웃도는 수익, 이른바 '알파'를 만들어내는 능력은 아직 인간 펀드매니저의 영역으로 남았다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 거래장에서 트레이더가 업무를 보고 있다. AFP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) 블룸버그 보도를 보면 하버드대 경영대학원 로렌 코헨 교수 연구팀은 1990년부터 2023년까지 실제 펀드의 종목 매매 기록과 당시의 경제 환경 데이터를 AI 모델에 학습시켰다. 이후 해당 AI가 펀드매니저의 매수·매도 등 핵심 의사결정을 얼마나 정확히 예측하는지 평가한 논문을 최근 공개했다.

연구 결과 AI의 평균 예측 적중률은 71%에 달했다. 특히 시장에 큰 변동이나 특이점이 없는 '루틴'한 상황에서 높은 정확도를 보였다. 연구진은 "일부 매니저의 경우 특정 분기 거래 판단을 거의 전부 맞힐 수 있었다"고 설명했다.

반면 예측이 빗나간 약 29%는 '아웃퍼폼(outperform)', 즉 시장 평균을 웃도는 성과를 내는 종목과 관련한 판단에서 주로 발생했다. 이는 기존 흐름을 따르는 매매 판단은 AI가 상당 부분 모방할 수 있지만, 통념과 패턴을 벗어난 투자 결정에서는 인간의 역할이 여전히 중요하다는 점을 보여준다고 블룸버그는 전했다.

코헨 교수는 블룸버그와의 이메일 인터뷰에서 "AI가 내다보기 어려운 투자 판단은 인간 고유의 숙련도가 적용되는 영역이며, 이는 실제로 존재하는 것으로 확인됐다"고 말했다. 다만 그는 "이런 업무가 전체에서 차지하는 비중은 크지 않다"며 "이번 연구는 인간 매니저를 몽땅 AI로 대체할지 여부보다는 가치가 높은 업무에 대한 가치 재조정 면에서 의미가 있다"고 덧붙였다.

인도네시아 자카르타의 인도네시아 증권거래소(IDX)에서 사람들이 주식 시장 지수를 표시하는 전광판 근처에 앉아 있다. 연합뉴스, 로이터 원본보기 아이콘

이번 연구는 월가에서 AI가 다양한 업무를 대체할 수 있다는 우려가 커지는 상황에서 인간 펀드매니저의 차별적 역할을 다시 조명하는 계기가 될 수 있다고 블룸버그는 분석했다.

또한 펀드 수수료를 둘러싼 논의에도 영향을 줄 수 있다고 짚었다. 많은 투자자가 액티브 펀드의 높은 수수료에 의문을 제기하며 저비용 패시브 펀드로 이동하고 있다. 펀드 성과 중 상당 부분이 시장 흐름을 타는 패턴 대응에서 비롯된 것 아니냐는 비판이 이어지고 있기 때문이다.

연구에 따르면 펀드의 업무 환경에 따라서도 AI 예측 정확도에는 차이가 있었다. 운용 인력이 많고 경쟁이 치열한 대형 펀드에서는 평균보다 예측 정확도가 낮게 나타났다. 반면 한 매니저가 여러 상품을 운용하거나 장기간 근무한 경우에는 AI의 정답률이 상대적으로 높았다. 이는 매니저별 투자 방식이 일정할수록 AI가 이를 더 효과적으로 학습했을 가능성을 시사한다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>