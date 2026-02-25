서경배 회장, 아모레퍼시픽 주식 19만주 차녀 서호정씨에게 증여

서경배 회장, 지분율 9.02%→8.74%
서호정씨 증여받은 주식으로 증여세 일시 납부 예정
아모레퍼시픽 그룹은 서경배 회장이 아모레퍼시픽 보통주 19만주를 차녀 서호정 씨에게 증여한다고 25일 공시했다.
이는 발행주식 총수의 0.27%로, 약 300억원 규모다.
실제 증여일은 다음 달 27일로, 이번 증여를 통해 서 회장의 지분율은 9.02%에서 8.74%로 낮아진다.
서경배 아모레퍼시픽 그룹 회장의 두 자녀. 장녀 서민정(왼쪽)씨와 차녀 서호정(오른쪽) 씨.
서호정 씨는 앞서 2023년 서 회장으로부터 아모레퍼시픽홀딩스 주식을 증여받은 후 증여세를 연부연납 중이다. 이번에 증여받은 주식으로 증여세를 일시 납부할 예정이다.
한편 서호정 씨는 지난해 7월 오설록 PD(Product Development) 팀에 신입사원으로 입사해 현재 사원으로 근무 중이다.
권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>