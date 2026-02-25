본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

서경배 회장, 아모레퍼시픽 주식 19만주 차녀 서호정씨에게 증여

권재희기자

입력2026.02.25 17:23

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서경배 회장, 지분율 9.02%→8.74%
서호정씨 증여받은 주식으로 증여세 일시 납부 예정

아모레퍼시픽 그룹은 서경배 회장이 아모레퍼시픽 보통주 19만주를 차녀 서호정 씨에게 증여한다고 25일 공시했다.


이는 발행주식 총수의 0.27%로, 약 300억원 규모다.

실제 증여일은 다음 달 27일로, 이번 증여를 통해 서 회장의 지분율은 9.02%에서 8.74%로 낮아진다.


서경배 아모레퍼시픽 그룹 회장의 두 자녀. 장녀 서민정(왼쪽)씨와 차녀 서호정(오른쪽) 씨.

서경배 아모레퍼시픽 그룹 회장의 두 자녀. 장녀 서민정(왼쪽)씨와 차녀 서호정(오른쪽) 씨.

AD
원본보기 아이콘

서호정 씨는 앞서 2023년 서 회장으로부터 아모레퍼시픽홀딩스 주식을 증여받은 후 증여세를 연부연납 중이다. 이번에 증여받은 주식으로 증여세를 일시 납부할 예정이다.


한편 서호정 씨는 지난해 7월 오설록 PD(Product Development) 팀에 신입사원으로 입사해 현재 사원으로 근무 중이다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란 "38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기