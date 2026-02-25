'두쫀쿠' 오픈런해서 먹었는데…위생불량 업체 81곳 적발

식품의약품 안전처 4180곳 대상 점검 실시

디저트·무인점 81곳 식품위생법 위반 적발

한때 '오픈런'까지 벌어지며 줄 서서 먹던 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)' 열풍 뒤편에서 위생 위반 사례가 무더기로 적발됐다.

이물질이 검출된 두바이 쫀득 쿠키의 모습. 식품의약품안전처 AD 원본보기 아이콘

식품의약품안전처는 지난 2월2일부터 6일까지 17개 지방자치단체와 함께 디저트 배달 음식점과 아이스크림 무인 판매점 등 4180곳을 점검한 결과 식품위생법을 위반한 81곳을 적발했다고 25일 밝혔다.

두쫀쿠 등 디저트류를 조리·배달·판매하는 음식점 2947곳 가운데 60곳이 적발됐다. 위생모·마스크 미착용 등 위생적 취급 기준 위반이 12곳, 소비기한 경과 제품 보관·판매 10곳, 폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설 기준 위반 14곳, 종사자 건강진단 미실시 20곳, 기준·규격 위반 2곳으로 집계됐다.

아이스크림 무인 판매점도 1233곳 중 21곳이 소비기한이 지난 제품을 보관·판매하는 등 위생 기준을 위반한 것으로 나타났다. 적발 업체에 대해서는 관할 지자체가 행정처분을 실시하고 6개월 이내 개선 여부를 재확인할 계획이다.

점검과 함께 조리 식품 128건을 수거해 식중독균 등을 검사한 결과 두바이 쫀득 쿠키 1건에서 황색포도상구균이 기준치를 초과해 검출되기도 했다. 황색포도상구균은 오염된 손이나 조리기구 등을 통해 음식에 전파될 수 있는 대표적인 식중독 원인균으로 섭취 시 구토·설사·복통 등의 증상을 유발할 수 있다. 식약처는 해당 음식점에 대해 행정처분을 진행할 예정이다.

식약처는 "소비 경향을 고려해 점검 대상을 지속 확대하고 있다"며 "국민이 많이 이용하는 배달 음식과 무인 식품 판매점에 대한 안전관리를 강화하고 안전한 먹거리 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



