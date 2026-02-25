트럼프 "이란, 핵포기 의사 밝히지 않아…위협 맞설것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 이란이 핵 협상에서 아직 핵무기 포기 의사를 밝히지 않았다며 이란의 핵무기 보유를 막기 위해 무력을 사용할 수 있다고 경고했다.

이날 트럼프 대통령은 국정연설에서 "우리는 그들(이란)과 협상 중"이라며 "그들은 협상 타결을 원하지만, '절대 핵무기를 보유하지 않겠다'는 비밀 단어는 아직 듣지 못했다"며 이같이 말했다.

이어 "나는 외교를 통해 이 문제를 해결하는 것을 선호한다. 그러나 한 가지는 확실하다"며 "나는 세계 최대의 테러 지원국이 핵무기를 보유하는 것을 허용하지 않겠다. 어느 국가도 미국의 결의를 의심해서는 안 된다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 이란이 이미 유럽과 해외 미군 기지를 위협할 수 있는 미사일을 개발했으며, 곧 미국 본토에 도달할 수 있는 미사일을 개발하려 한다고 말했다. 이는 이란이 미국의 비핵화 요구를 거부할 경우, 군사 행동에 나설 토대를 마련하기 위한 발언으로 풀이된다.

또 "대통령으로서 나는 가능할 때마다 평화를 추구하겠지만, 그럴 필요가 있을 경우에는 미국을 겨냥한 위협에 맞서기를 절대 주저하지 않겠다"고 말했다.

오는 26일 미국과 이란은 스위스 제네바에서 협상을 진행한다. 트럼프 행정부는 이 자리에서 이란에 핵무기 개발 중단을 촉구할 전망이다. 동시에 이란 인근에 항공모함 전단과 전투기 등을 대거 배치하고 무력 사용을 압박하고 있다.

이날 연설에서 트럼프 대통령은 지난해 6월 이란 최대 우라늄 농축시설 세 곳을 파괴한 '미드나잇 해머 작전'을 극찬했다. 또 이란 당국이 지난달 시위대 3만2000명을 살해했다며 "정말 끔찍한 사람들"이라고 했다. 이에 협상에서 만족할만한 결과를 얻지 못할 경우 미국이 다시 이란 공습에 나설 수 있다는 관측이 제기되고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>