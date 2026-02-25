與, '계파모임 논란' 공취모 당 공식기구로 흡수… 위원장 한병도

尹정권 조작기소·공소취소 위한 특위 의결

당 조작기소 특위와 통폐합 수순



더불어민주당이 25일 계파 모임이라는 비판을 받던 '이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임'(공취모)를 당 공식 기구로 흡수·통합하기로 했다.

정청래 민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 "많은 의원이 공취모를 당 기구로 만들어달라고 해서 비공개 최고위에서 '윤석열 정권하의 조작기소 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사를 추진하는 특별위원회'를 만들어 막 의결했다"고 밝혔다.

위원장은 한병도 원내대표가 맡는다.

정 대표는 "당 지도부에서는 윤석열 정권의 조작기소에 대해 국정조사를 추진하고 있었고 향후 진실이 더 드러나면 특검까지 가겠다는 입장을 이미 정하고 있었다"며 "당에서 해야 할 일은 또박또박하고 있다는 말씀드린다"고 했다.

박수현 수석대변인은 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "기존의 정치검찰 조작기소 대응 특별위원회는 활동을 종료하고 새로 설치된 특위가 그 성과를 이어받고 확대·개편되는 것"이라며 "이 특위는 최근 구성돼 활동 중인 국회의원의 자발적 모임인 공취모 취지까지 받아 안아서 국정조사와 특검까지 추진할 것"이라고 설명했다.

앞서 정치검찰 조작기소 대응 특위는 한준호 의원이 경기지사 출마로 최고위원직을 내려놓으면서 위원장 자리가 공석이 되자 이성윤 최고위원을 임명한 바 있다. 그러나 일부 의원들은 2차 종합특검 후보 추천 문제로 당내에서 비판을 받은 이 최고위원을 임명한 데에 반발했다. 이에 공취모아 이 특위를 통폐합한 것으로 보인다.

특위는 한 원내대표를 중심으로 자연스럽게 공취모에 참여한 분들이 합류하게 될 예정이다.

이 대통령에 대한 공소 취소뿐만 아니라 문재인 정권 서해 공무원 피격사건 등 수많은 조작기소에 대한 진상을 규명하고 국정조사를 추진할 방침이다.





