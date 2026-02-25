올해부턴 '수급조절용 벼'도 전략작물직불금 준다…1㏊당 500만원 지급

2026년 전략작물직불금 신청·접수 시작

전략작물직불금 지원 대상에 '수급조절용 벼와 알팔파, 율무, 수수' 추가

올해부턴 수급조절용 벼도 전략작물직불금을 받을 수 있다. 농업인의 선택권 확대를 위해 대상 품목이 추가된 데 따른 것이다.

농림축산식품부는 2026년 전략작물직불금 신청·접수를 지난 23일부터 시작했다고 25일 밝혔다. 전략작물직불금은 식량자급률 제고, 쌀 수급안정 및 논 이용률 향상을 위해 논에 전략작물을 재배·관리하는 농업인에게 지급하는 직불금이다.

농식품부는 2023년부터 논에 재배되는 동계작물(밀·식량작물·조사료)과 하계작물(콩·가루쌀·조사료)에 직불금을 지급해 왔다. 농업인의 선택권 확대를 위해 매년 대상 품목을 추가하고 있다.

2026년에는 수급조절용 벼와 알팔파, 율무, 수수를 전략작물직불금 지원 대상 품목에 추가했다. 올해 처음으로 시행되는 수급조절용 벼가 콩, 가루쌀 등 다른 작물의 추가적인 과잉 우려를 낮추고 밥쌀 재배면적을 감축시킬 수 있을 것으로 농식품부는 기대하고 있다. 1㏊당 ▲수급조절용 벼 500만원 ▲알팔파·율무 250만원 ▲수수 240만원이다.

농식품부는 일부 품목에 대해서는 단가를 인상하고, 이모작 인센티브 지급 품목도 확대했다. 하계 조사료 재배 시 지급 단가를 ㏊당 500만원에서 550만원으로, 옥수수·깨는 100만원에서 150만원으로 인상했다. 1㏊당 100만원을 더 지급하는 이모작 인센티브 지급 대상에는 하계 조사료를 추가했다.

신청 기간은 동계·하계 품목마다 차이가 있다. 동계작물(밀·식량작물·조사료)의 경우 2월23일부터 4월3일까지다. 하계작물(콩·가루쌀·조사료·옥수수·깨·수급조절용 벼·수수·율무·알팔파)의 경우 5월29일까지 신청이 가능하다. 참여를 희망하는 농업인 등은 농지소재지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다. 농업e지 시스템을 통한 온라인 신청도 가능하다.

과잉 생산 우려가 있는 백태(콩나물 콩 포함)의 경우 전년도 백태·콩나물 콩 직불 이행 농업(법)인에게만 올해 직불 신청 자격을 부여하고, 전년도 이행 실적 면적 내에서 직불금을 지급할 방침이다. 최종 지급은 국립농산물품질관리원의 이행점검을 거쳐 결정되며. 이행 적격을 받은 농가에 올해 연말 직불금이 지급될 예정이다.

변상문 농식품부 식량정책관은 "전략작물직불제는 쌀 수급 안정과 식량안보 등에 큰 역할을 하고 있다"며 "올해는 품목이 확대되고, 단가도 인상된 만큼, 농업인들의 적극적인 참여를 당부드린다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



