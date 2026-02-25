본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

NH증권 "TDF로 시작하는 은퇴 자산관리 리포트 발간"

이창환기자

입력2026.02.25 10:42

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH투자증권, THE100리포트 118호 발간

NH증권 "TDF로 시작하는 은퇴 자산관리 리포트 발간"
AD
원본보기 아이콘

NH투자증권 100세시대연구소는 퇴직연금 운용구조 변화와 TDF(타깃 데이트 펀드)의 역할을 심층 분석한 THE100리포트 118호 'TDF로 시작하는 은퇴 자산관리'를 발간했다고 25일 밝혔다.


118호는 퇴직연금 시장의 성장과 구조 변화 속에서 TDF를 단순한 수익 추구 상품이 아니라, 은퇴 시점에 맞춰 자산 비중을 자동으로 조정해주는 '장기 자산관리 수단'으로 이해할 필요가 있다고 강조했다.

리포트는 ▲글라이드 패스의 이해와 To·Through 구조의 차이 ▲목표연도 이후 자산배분 설계 확인 방법 등 투자자가 점검해야 할 기준을 제시했다. 아울러 2022년 금융시장 변동성 사례를 통해 TDF 역시 단기 손실을 겪을 수 있음을 설명하는 한편, 장기적으로는 복리와 자산배분의 원칙이 어떻게 작동하는지를 분석했다. 이를 통해 리포트는 'TDF로 시작하는 은퇴 자산관리'가 단기 성과가 아닌 장기적 구조 설계의 문제임을 설명했다.


김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "은퇴 자산관리는 단기적인 시장의 타이밍을 맞히는 문제가 아니라, 장기적으로 시간을 견디는 구조를 선택하는 일"이라며 "TDF는 복리와 자산배분이라는 원칙을 체계적으로 구현할 수 있는 하나의 현실적 대안이 될 수 있다"고 말했다.


THE100리포트는 100세시대를 대비하는 안정적인 생애자산관리와 고령화 트렌드 등 다양한 주제를 다루는 NH투자증권 100세시대연구소의 리서치 자료로, 2014년부터 꾸준히 발간하고 있다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기