본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]대한항공, 방산 경쟁력·합병 시너지 기대에 강세…신고가

송화정기자

입력2026.02.25 10:09

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한항공 이 3일 연속 상승세를 지속하며 장중 52주 신고가를 기록했다.


25일 오전 10시4분 현재 대한한공은 전일 대비 1150원(4.34%) 오른 2만7650원에 거래되고 있다. 장중 2만7700원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다.

방산 경쟁력 제고 및 합병 시너지에 대한 기대감이 주가를 밀어올리고 있는 것으로 풀이된다.


배세호 iM증권 연구원은 "올해 무인기, 드론 등 방산 부문의 매출 확대가 예상되며 안두릴 등 주요 방산업체와의 협업도 기대할 수 있다"면서 "2027년에는 아시아나항공과의 합병 시너지가 본격화될 것으로 예상된다. 단기적인 실적 개선세는 크지 않지만 방산사업의 역량 확대, 아시아나항공 합병 시너지 등 주가 측면에서는 큰 폭의 업사이드가 기대된다"고 분석했다.

[특징주]대한항공, 방산 경쟁력·합병 시너지 기대에 강세…신고가
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파] 20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기