대한항공 노동조합 창립 62주년

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 25,100 전일대비 50 등락률 +0.20% 거래량 330,307 전일가 25,050 2026.04.20 10:25 기준 관련기사 "미국 가려면 100만원 더 필요해요"…역대 최고 33단계 적용, 유류할증료 "비행기 타기 겁나네" 항공사 유류할증료 한계 도달…유가 헤지·운항 최적화로 버티기 돌입 대한항공, WTCE 2026 기내 서비스 부문 13관왕 달성 전 종목 시세 보기 은 18일 인천 계양구 계양아시아드양궁장에서 노동조합 창립 62주년을 기념하는 노사 합동 '한마음 페스타'를 개최했다고 20일 밝혔다.

대한항공은 18일 인천 계양구 계양아시아드양궁장에서 노동조합 창립 62주년을 기념하는 노사 합동 '한마음 페스타'를 개최했다고 20일 밝혔다. 대한항공 AD 원본보기 아이콘

대한항공과 아시아나항공 아시아나항공 close 증권정보 020560 KOSPI 현재가 7,240 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 31,123 전일가 7,240 2026.04.20 10:25 기준 관련기사 "미국 가려면 100만원 더 필요해요"…역대 최고 33단계 적용, 유류할증료 "비행기 타기 겁나네" 항공사 유류할증료 한계 도달…유가 헤지·운항 최적화로 버티기 돌입 국제선 유류할증료 역대 최고 33단계 적용…미국 갈 때 100만원 더 낸다(종합) 전 종목 시세 보기 임직원 및 가족 총 5000여명과 김동명 한국노동조합총연맹 위원장, 유정복 인천시장 등이 참석했다.

이날 행사에서는 대한항공과 아시아나항공이 함께하는 팀대항 명랑운동회, 장기자랑 등 다채로운 행사를 진행하며 양사 임직원 간의 결속력을 다졌다. 또 축하 공연과 어린이 체험존, 경품 추첨 행사 등을 진행하며 남녀노소 모두가 즐기는 축제를 성황리에 마쳤다.

대한항공 노조의 모태는 대한항공공사 시절인 1965년 발족한 전국연합 노동조합 항공지부다. 노조는 1969년 대한항공 창립으로 민영화된 이후에 올해 창립 62주년을 맞이했다.

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우기홍 대한항공 부회장은 "대한항공과 아시아나항공 임직원 모두가 한마음으로 힘을 모으고 노사가 상생을 위해 신뢰하고 협력한다면, 통합 대한항공은 절대 안전과 최상의 서비스를 기반으로 세계에서 가장 사랑받는 항공사로 자리매김할 수 있을 것"이라고 했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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