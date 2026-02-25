삼성전자, 'iF 디자인 어워드 2026'서 금상 등 총 77개 수상

오브제형 와이파이 스피커 '뮤직 스튜디오 5',

'지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트' 금상

금상 2개를 포함한 총 77개의 상을 받았다고 25일 밝혔다.

'iF 디자인 어워드 2026'에서 금상을 받은 삼성전자의 '뮤직 스튜디오 5(Music Studio 5)'. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 'iF 디자인 어워드'는 ▲제품 ▲패키지 ▲커뮤니케이션 ▲콘셉트 ▲인테리어 ▲건축 ▲서비스 디자인 ▲사용자 경험(UX) ▲사용자 인터페이스(UI) 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가한다.

삼성전자는 '뮤직 스튜디오 5(Music Studio 5)'와 '지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트(Samsung Home Appliances Accessories)'로

금상 2개를 수상했다. 이를 포함해 제품 39개, UX 14개, 커뮤니케이션 5개, 콘셉트 16개, 서비스디자인 3개 등 전 분야에 걸쳐 우수한 디자인을 인정받았다고 설명했다.

'뮤직 스튜디오 5'는 구(Orb)와 점(Dot)에서 영감을 받아 디자인한 오브제형 와이파이 스피커로, 평소에는 오브제처럼 보이지만 전면에 미세타공 공법을 적용해 파워풀한 사운드를 전달한다. 강력한 오디오 기능과 함께 주변 환경과 자연스럽게 어울리는 라이프스타일 인테리어를 동시에 만족시키는 디자인으로 우수성을 인정받았다는 설명이다.

'iF 디자인 어워드 2026'에서 금상을 받은 삼성전자의 '지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트(Samsung Home Appliances Accessories)'. 삼성전자 원본보기 아이콘

'지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트'는 가전제품을 만들고 남은 폐기물을 재가공해 가전 소모품 소재로 사용하고, 소모품 후처리 방식별로 다른 색상을 적용해 인지하기 쉽게 디자인한 것이 특징이다. 예를 들어 공기청정기 필터, 청소기 먼지봉투 등 가전제품 소모품을 반영구(회색), 재활용(녹색), 일반 폐기물(갈색) 등으로 구분했다. 이 콘셉트 디자인은 'IDEA(International Design Excellence Awards) 2024'

에서도 금상을 수상한 바 있다.

이밖에도 ▲역대 갤럭시 S 시리즈 중 가장 얇은 5.8mm 두께와 163g 무게로 초슬림?초경량 디자인을 구현한 '갤럭시 S25 엣지' ▲삼면 모서리, 굴곡진 커튼 등 다양한 표면에 투사해도 직사각형에 가깝게 최적화된 화면으로 최상의 시청 경험을 제공하는 '더 프리스타일+' ▲세탁부터 건조까지 한 번에 수행하는 올인원 세탁건조기 '인피니트 AI 콤보' ▲두꺼운 홀로그램 박스나 3D 전용 안경 없이도 생생한 3D 입체감을 구현하는 '스페이셜 사이니지(Spatial Signage)' 등이 제품 부문에서 상을 받았다.

제품 외에는 ▲모바일 AI에 최적화된 경험을 제공하는 'One UI 7' ▲집 안 가전의 상태와 사용자 패턴을 분석해 최적의 솔루션을 제안하는

스마트홈 기능 '홈 인사이트(Home Insight)' 등이 우수 디자인으로 선정됐다.

마우로 포르치니(Mauro Porcini) 삼성전자 최고디자인책임자(CDO)는 "디자인은 제품이나 고객 경험을 넘어 사람들의 감정과 일상에 스며드는 경험을 만드는 일"이라며 "앞으로도 항상 사람을 중심에 두고, 더욱 몰입감 있는 고객 경험을 고도화하고 지속 확장해 나가겠다"고 밝혔다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



