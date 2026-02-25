SKT, MWC서 국가대표 AI 신뢰성 검증한다…'레드팀 챌린지' 참가

자체개발 '에이닷엑스 K1'으로 참여

평가단이 레드팀 형식으로 모델 검증

은 자체 개발한 인공지능(AI) 모델 'A.X K1(에이닷엑스 케이원)'의 안전성과 신뢰성을 검증하기 위해 세계 최대 모바일 박람회인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026 기간 중 진행되는 '글로벌 AI 레드팀 챌린지'에 참여한다고 25일 밝혔다.

글로벌 AI 레드팀 챌린지는 국내외 기업들이 개발한 거대언어모델(LLM)에 대해 약 100명의 평가단이 AI 모델의 차별적 응답 생성, 정보 침해 등 오용 가능성을 찾아내는 방식으로 진행된다.

SK텔레콤은 자체 개발한 인공지능(AI) 모델 'A.X K1(에이닷엑스 케이원)'의 안전성과 신뢰성을 검증하기 위해 세계 최대 모바일 박람회 인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026 기간 중 진행되는 '글로벌 AI 레드팀 챌린지'에 참여한다고 25일 밝혔다. SK텔레콤 제공

이번 행사는 세계이동통신사업자연합회(GSMA)와 AI 데이터·신뢰성 평가 전문기업 셀렉트스타가 공동 주최한다. 행사는 다음 달 3일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC 행사장 내 탤런트 아레나에서 열린다.

글로벌 AI 레드팀 챌린지는 AI 모델이 생성하는 응답의 안전성을 외부 전문가들이 직접 점검하는 만큼 기술적 완성도와 신뢰성을 갖춘 기업들이 참여한다. 평가단이 도출한 검증 결과는 심사단을 통해 점수화되며 참여 기업 수나 최종 점수, 순위 등은 외부에 공개되지 않는다.

SKT는 자체 개발한 LLM 에이닷엑스 K1으로 이번 챌린지에 참여한다. 에이닷엑스 K1은 모델 설계부터 학습까지 전 과정을 독자적으로 개발한 모델로, 최근 독자 AI 파운데이션 모델 평가 1단계를 통과했다.

에이닷엑스 K1을 포함한 A.X 모델 시리즈는 SKT가 통신·플랫폼 전반에서 축적한 데이터와 운영 노하우를 바탕으로 고도화하고 있다. 현재 AI 서비스 '에이닷' 등을 통해 고객에게 제공되고 있으며, SK그룹 내부의 업무에서도 적용 범위를 넓히고 있다.

SKT는 이번 행사 참여를 통해 A.X K1의 성능과 안전성을 글로벌 무대에서 검증하는 한편, 결과를 AI 서비스 고도화에 반영해 AI 모델의 완성도를 끌어올릴 방침이다.

김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "AI가 고객의 일상과 사회 전반에 널리 확산되면서 기술 경쟁력과 함께 안전성과 신뢰성 확보가 더욱 중요해지고 있다"면서 "글로벌 AI 레드팀 챌린지 참여를 통해 SKT가 보유한 AI 기술에 대한 신뢰성을 한층 높이는 계기로 삼겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



