본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

국외 첫 독립운동사적지 전수 조사

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.02.25 09:42

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

독립운동사적지 1032곳 실태조사 내달 착수

국가보훈부는 중국과 일본, 미국 등 24개국에 산재한 국외 독립운동사적지 1032곳 전수 실태조사를 내달 착수한다. 국외 독립운동사적지 전수 실태조사는 이번이 처음이다.


국외 첫 독립운동사적지 전수 조사
AD
원본보기 아이콘


25일 국가보훈부에 따르면 실태조사는 독립기념관 한국독립운동사연구소가 2028년까지 3년간 진행한다. 통상 한 해 60여곳을 점검했는데, 이 때문에 10년 이상 조사가 이뤄지지 않는 관리 사각지대가 있었다.

실태조사 첫해인 올해는 중국 상하이 대한민국임시정부 청사, 윤봉길 의사 의거지, 일본 도쿄 2·8독립만세운동지 등 독립운동사적지 258곳을 조사할 계획이다. 2027년과 2028년에는 미주와 유럽, 러시아, 아시아 등에 산재한 나머지 774곳에 대한 조사를 진행한다는 방침이다. 국외 독립운동사적지는 대부분 현지 국가 소유로, 해당 국가의 정치·경제 상황, 우리나라와의 외교 관계 등에 따라 적극적인 보존·관리에 한계가 있었다.


보훈부는 이번 전수 실태조사에서 현지 재외공관과 유관기관, 학계 등 네트워크를 바탕으로 '국외사적지 현지 협력체계'를 구축하고 앞으로 체계적이고 지속 가능한 관리 체계를 마련할 방침이다.


아울러 올해 상하이 임시정부청사 100년, 백범 김구 탄생 150주년을 맞아 상하이 임시정부청사를 거점으로 윤봉길의사기념관 등 인근 독립운동사적지를 연계한 탐방코스를 개발해 해외에서의 독립운동 역사 체험 기회를 확대하기로 했다.

국외 독립운동 사적지는 국가별로 중국이 483곳으로 가장 많고, 미국 159곳, 러시아 123곳, 일본 69곳 등이다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

남편 '추모 동화책' 쓴 美작가, 독살 혐의로 기소…법정서 '진실 공방'

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

철통 보안 속 언팩 D-1…확 달라진 갤럭시S26 기대 만발

새로운 이슈 보기