강원도, 해빙기 위험시설 1.4만 개소 점검…"지반 약화 사고 막는다"

도, 급경사지·옹벽·사면·건설현장 등

1만4618개소 위험시설 대상 점검

'주민점검신청제'로 해빙기 안전 강화

강원특별자치도는 해빙기를 대비해 지난 23일부터 4월 10일까지 급경사지, 옹벽·사면, 건설현장 등 해빙기 위험시설 1만4618개소를 대상으로 안전점검을 실시한다.

강원특별자치도청 전경.

이번 점검은 현장 중심으로 추진되며, 해빙기 위험시설의 붕괴·전도·낙석 등 위험 요인 발생 여부를 민간 전문가와 합동으로 점검한다.

점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치하고, 보수·보강이나 정밀안전진단이 필요한 시설은 신속한 후속 조치를 통해 안전을 확보할 계획이다.

아울러 생활 속 안전 사각지대를 최소화하기 위해 올해부터 지역 주민이 주변 위험 요소를 직접 신고하고 점검을 요청하는 '주민점검신청제'를 본격 운영한다. 해빙기 위험 요소를 안전신문고 또는 행정복지센터 오프라인 창구를 통해 신고하면, 담당자가 점검 대상 여부를 판단한 뒤 현장 점검을 실시하는 방식이다.

임현식 자연재난과장은 "봄철에는 얼었던 지반이 녹으면서 지반 변형과 낙석·붕괴 등 대형 인명피해로 이어질 우려가 있다"며 "도민들께서도 생활 주변 시설을 한 번 더 살펴보고 위험 요인이 발견될 경우 즉시 신고해 달라"고 당부했다.





춘천=이종구 기자



