대신증권, ‘자본시장 개혁’ 진단 라이브 세미나

대신증권은 다음달 12일 오후 4시 '자본시장 개혁, 게임의 룰 변화'를 주제로 마켓 인사이트 라이브 세미나를 진행한다고 25일 밝혔다.

‘자본시장 개혁’ 진단 라이브 세미나. 대신증권 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나에서는 이경연 대신증권 리서치센터 연구원이 상법 개정안 등 자본시장 제도 개편 방향과 정책 변화가 국내 증시에 미치는 영향을 설명할 예정이다.

세미나는 대신증권 유튜브 '대신 TV'에서 진행되며 사전 신청자에게는 접속 링크가 제공된다. 신청은 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS)를 통해 가능하며, 자세한 내용은 영업지원센터를 통해 확인할 수 있다.

대신증권 관계자는 "상법 개정안을 비롯한 자본시장 제도와 규제가 빠르게 변화하고 있어 투자자들의 이해가 중요해지고 있다"며 "이번 세미나를 통해 투자자들이 제도 변화의 의미를 이해하고 시장 대응 전략을 점검하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>