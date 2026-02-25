본문 바로가기
외교2차관, 유엔난민최고대표 만나 "韓, 난민 위기 대응 위한 역할 계속"

이한나기자

입력2026.02.25 08:21

유엔인권이사회 고위급회기 참석차 제네바 방문 계기
WHO 사무차장도 면담…"글로벌 보건 거버넌스 韓 지속적 협력"

김진아 외교부 차관이 24일(현지시간) 스위스 제네바에서 신임 유엔 난민최고대표와 세계보건기구(WHO) 긴급보건프로그램 담당 사무차장을 각각 면담했다.


김진아 외교부 차관이 24일(현지시간) 스위스 제네바에서 바르함 살리 신임 유엔 난민최고대표와 만났다. 외교부 제공

김진아 외교부 차관이 24일(현지시간) 스위스 제네바에서 바르함 살리 신임 유엔 난민최고대표와 만났다. 외교부 제공

25일 외교부에 따르면 김 차관은 바르함 살리 난민최고대표와의 면담에서 "우리 정부는 글로벌 책임 강국이라는 비전 하에서 전 세계 난민 위기 대응을 위한 책임과 역할을 계속해 나갈 것"이라고 설명했다.

이에 살리 최고대표는 "한국 정부가 난민 문제 해결을 위해 오랜 기간 지속적으로 기여해 왔다"면서 "특히 유엔난민기구(UNHCR)의 주요 공여국이자 아시아 지역 핵심 협력국 중 하나로서 향후에도 난민 문제 해결을 위한 한국 정부의 적극적인 역할을 기대한다"고 답했다.


김 차관은 치크웨 이헤크웨주 WHO 사무차장도 만나 WHO를 중심으로 한 글로벌 보건 거버넌스 강화를 위한 우리 정부의 지속적인 협력 의지를 표명했다. 이에 이헤크웨주 사무차장은 한국 정부의 WHO에 대한 지속적인 지원과 기여에 사의를 표하고 향후에도 글로벌 보건위기 대응을 위한 한-WHO 간 협력을 더욱 강화해 나가자고 했다.


이번 만남은 김 차관이 제61차 유엔 인권이사회 고위급회기 참석을 위해 제네바를 방문한 계기로 이뤄졌다. 앞서 김 차관은 전날 고위급회기에 참석해 이산가족과 납북자, 억류자, 국군포로 등 인도적 사안 해결을 위해 남북 간 대화를 추진할 것을 밝혔다.

한편 김 차관은 제네바 소재 국제기구에 근무하고 있는 국제기구초급전문가(JPO)를 포함한 한국인 직원들과 소통하는 자리도 가졌다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
