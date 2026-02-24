본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰, 70대 종각역 사고 택시기사 불구속 송치

한예주기자

입력2026.02.24 20:25

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난 11일 검찰에 넘겨

지난달 서울 종로구 종각역 인근에서 14명의 사상자를 낸 70대 택시기사가 검찰에 넘겨졌다.


서울 종로경찰서는 지난 11일 교통사고처리특례법상 치사상 등 혐의를 받는 70대 택시기사 A씨를 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.

지난달 2일 발생한 종각역 택시사고. 연합뉴스

지난달 2일 발생한 종각역 택시사고. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

A씨는 지난달 2일 오후 6시7분께 종각역 인근에서 택시를 몰다가 1명이 숨지고 13명이 다치는 다중 추돌사고를 낸 혐의를 받는다. 당시 A씨가 몰던 택시는 급가속해 횡단보도와 보행자, 전신주를 덮친 후 좌측으로 회전하며 신호 대기 중이던 승용차 2대를 연이어 추돌했다.


A씨는 사고 당시 간이 시약 검사에서 모르핀 성분이 검출된 것으로 나타났다. 다만 경찰이 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 결과 음성 판정이 나왔다. 경찰은 A씨가 감기에 걸려 사고 며칠 전부터 감기약을 복용했고, 과로 상태에서 운전하다 사고를 낸 것으로 보고 있다고 설명했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

주한미군사령관, 한국에 '中 전투기 대치' 서해 훈련 사과

새로운 이슈 보기