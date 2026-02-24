강원랜드, 軍 불법도박 예방 공로로 육군참모총장 감사장 수여 받아

강원랜드-육군 협력 결실

‘도박 없는 건강한 병영’ 조성 앞장

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 불법도박으로부터 국군 장병을 보호하고 건강한 병영문화 조성에 기여한 공로를 인정받았다.

심경임 강원랜드 건전화추진팀장(오른쪽)이 24일 군(軍)장병 대상 불법 도박 예방 노력을 인정받아 이정현 군사경찰실장(준장)으로부터 육군참모총장 감사장을 수여받고 있다. 강원랜드 제공

강원랜드는 24일 계룡대 육군본부 군사경찰실에서 김규하 육군참모총장으로부터 감사장을 받았다고 밝혔다.

강원랜드는 지난해 7월 대한민국 육군과'군(軍) 불법도박 근절 및 예방을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한 이후 ▲군(軍) 장병 대상 예방 교육 ▲인식 제고 캠페인 ▲신고 안내 활동 ▲대국민 공모전 및 예방 콘텐츠 제작 등 다양한 공동사업을 추진해 왔다.

이를 통해 군(軍) 장병들의 불법도박 인식 개선과 병영 내 건전한 문화 조성에 기여했으며, 공공기관과 군(軍)이 함께 추진한 모범적인 협력모델로 높이 평가받고 있다.

김원국 강원랜드 카지노정책실장은 "군(軍)과의 협력을 통해 추진한 불법도박 예방 활동의 성과를 공식적으로 인정받아 감사장을 받게 됐다"며 "앞으로도 불법도박으로부터 군(軍) 장병을 보호하고 건강한 병영문화 조성을 위해 다각적인 협력사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 강원랜드는 지난해 사행산업통합감독위원회와 서울특별시 자치경찰위원회로부터 청소년, 군(軍) 장병 등에 대한 도박문제 예방 공로를 인정받아 2년 연속 표창을 수상했다.





정선=이종구 기자



