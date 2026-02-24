본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

스트레스·우울 농업으로 잡는다…곡성군 치유농업사 양성

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.24 17:09

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군 농업기술센터 통해 신청
치유농업 전문 인력 발굴

전남 곡성군청 전경. 전남 곡성군 제공

전남 곡성군청 전경. 전남 곡성군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 곡성군이 농업을 통해 현대인들의 몸과 마음을 달래는 '치유농업'의 저변 확대를 위해 2급 치유농업사 양성 과정 교육비를 파격적으로 지원한다.


24일 곡성군에 따르면 치유농업은 농업과 농촌의 다양한 자원을 활용해 국민의 정신적·육체적 건강을 회복하고 증진하는 모든 농업 활동을 말한다. 치유농업사는 이러한 맞춤형 프로그램을 직접 개발하고 관련 교육 및 시설 운영 전반을 책임지는 핵심 국가 공인 전문가다.

치유농업사 자격을 취득하려면 지정된 양성기관(1급 전국 4개소, 2급 전국 20개소)에서 정해진 교육 시간을 빠짐없이 이수한 뒤, 농촌진흥청이 주관하는 1차 및 2차 국가시험에 합격해야 한다.


교육비 지원을 희망하는 군민은 곡성군 농업기술센터와 전남도립대학, 전주기전대학 등 지정된 치유농업사 양성기관에 각각 신청하면 된다. 최종 교육생은 양성기관에서 서류와 면접 심사를 거쳐 엄격히 선발한다.


곡성군은 양성기관 교육생으로 합격해 무사히 교육을 수료한 자 중 5명을 최종 선발해 140만 원에 달하는 교육비의 70%를 지원할 계획이다.

곡성군 관계자는 "맞춤형 치유농업사를 적극적으로 발굴하고 전문 인력으로 양성해 지역 내 치유농업 발전과 안정적인 정착에 선도적인 역할을 하겠다"고 말했다.


한편 곡성군은 지난해에도 2급 양성 과정 교육비를 지원해 지역 내 두 번째 치유농업사를 성공적으로 배출한 바 있다. 군은 앞으로 이들 전문가를 적극 활용해 지역 내 치매 환자, 우울 및 스트레스 위험군 등을 대상으로 한 심층 치유 프로그램을 폭넓게 운영할 방침이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

젤렌스키, "종전회담 난제는 우크라 안전보장…트럼프 지지 호소"

새로운 이슈 보기