본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

울산옹기축제, 10년 연속 대한민국축제콘텐츠 대상… 명예의 전당 올라

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.24 16:25

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

울산 유일 문화관광축제 위상 강화

5월 1~3일 외고산옹기마을서 개최

흙과 불, 시간이 빚어낸 전통의 힘이 또 한 번 인정받았다.


울산을 대표하는 문화관광축제인 울산옹기축제가 10년 연속 대한민국축제콘텐츠 대상에 선정되며 대한민국 대표 축제로서의 위상을 높였다.

울주군은 24일 서울 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열린 '2026년 제14회 대한민국축제콘텐츠 대상' 시상식에서 울산옹기축제가 명예의 전당에 선정됐다고 전했다.

이순걸 울주군수가 울산옹기축제 10년 연속 대한민국축제콘텐츠대상을 받고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

이순걸 울주군수가 울산옹기축제 10년 연속 대한민국축제콘텐츠대상을 받고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

AD
원본보기 아이콘

대한민국축제콘텐츠 대상은 축제의 기획력과 콘텐츠 완성도, 지역사회 기여도 등을 종합 평가해 우수 축제를 선정·시상하는 상이다. 울산옹기축제는 △2017~2018년 축제 경제 부문 대상 △2019~2020년 축제 콘텐츠 부문 대상 △2021년 비대면 축제 부문 특별상 △2022년 축제 경제 부문 대상 △2023년 축제 예술·전통 부문 대상 △2024~2025년 축제 글로벌 명품 부문 대상 등을 수상하며 꾸준한 성과를 이어왔다.


지난해 25회를 맞은 울산옹기축제는 '웰컴 투 옹기마을'을 슬로건으로 울주군 온양읍 외고산옹기마을 일대에서 개최됐다. 주민기획단을 중심으로 기획과 운영 전반에 주민이 참여하는 체계를 안정적으로 정착시키고, 친환경 운영과 과정 중심의 축제 철학을 구현해 주민주도형 축제로서의 위상을 공고히 했다는 평가를 받았다.


또 지역 소상공인과 협업한 옹기 판매 활성화, 타지역 축제와의 연계 상품 개발 등을 통해 전통 옹기문화 확산과 지역경제 활성화를 도모했다. 옹기의 역사와 생활문화를 현대적으로 재해석한 콘텐츠는 전통문화의 확장 가능성을 제시했다는 호평을 얻었다.

이순걸 울주군수는 "울산옹기축제가 대한민국 축제 명예의 전당에 오른 것은 주민과 장인, 지역이 함께 만들어낸 성과"라며 "옹기라는 고유한 문화 자산을 기반으로 차별화된 콘텐츠를 발굴해 울산을 대표하는 문화관광축제로 발전시키겠다"고 말했다.


울산옹기축제는 울산에서 유일하게 문화체육관광부 '2026~2027 문화관광축제'로 지정돼 2년간 국비 지원과 국제 홍보, 관광상품 개발 등을 지원받는다. 올해 축제는 오는 5월 1일부터 3일까지 울주군 온양읍 외고산옹기마을 일대에서 열린다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

젤렌스키, "종전회담 난제는 우크라 안전보장…트럼프 지지 호소"

새로운 이슈 보기