본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주시, 올해 공직자 1천명 채용…도시철도2호선 등 수요 반영

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.24 16:24

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지방공무원 624명·공공기관 354명 선발
지난해보다 3배 확대…교통공사 278명 채용

광주광역시가 올해 공직자 약 1,000명을 신규 채용한다. 도시철도 2호선 개통과 복지 정책 확대 등 행정 수요 증가가 채용 확대의 배경으로 꼽힌다.

강기정 광주시장이 24일 오후 시청 기자실에서 기자들을 만나 도시철도 2호선 개통에 대비한 역대 최대규모 신규 인력 채용계획을 설명하고 있다.

강기정 광주시장이 24일 오후 시청 기자실에서 기자들을 만나 도시철도 2호선 개통에 대비한 역대 최대규모 신규 인력 채용계획을 설명하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

지방공무원 채용 규모는 최근 3년 평균(2023년 117명, 2024년 105명, 2025년 210명) 144명보다 많이 증가했다. 광주시는 통합돌봄 정책 전국화와 광주·전남 행정통합 추진, 민군공항 통합이전 논의, 도시철도 2호선 개통 준비 등으로 행정 수요가 늘어난 점을 배경으로 설명했다.


분야별로는 사회복지직 107명, 간호직 52명, 보건직 10명, 보건진료직 1명 등 복지·보건 인력이 확대된다. 행정직(7급 포함)도 지난해보다 많이 늘어난 272명을 선발할 예정이다.

공공기관 채용 역시 역대 최대 규모다. 광주시 산하 기관에서 근무할 인력 354명을 선발하며, 이 가운데 278명은 광주교통공사가 채용한다. 도시철도 2호선 개통을 앞두고 운영 인력이 대규모로 필요해진 데 따른 것이다. 광주교통공사는 올해 하반기 235명, 내년 상반기 234명 등 단계적으로 인력을 충원할 계획이다.


광주시는 이번 채용 이후에도 통합 관련 정부 특례 등을 활용해 일자리 창출과 지역 산업 육성을 추진한다는 방침이다.


강기정 광주시장은 "광주다움 통합돌봄 등 정책 성과를 좋은 일자리로 연결해 청년들이 지역에 머무를 수 있는 기반을 만들겠다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

젤렌스키, "종전회담 난제는 우크라 안전보장…트럼프 지지 호소"

새로운 이슈 보기