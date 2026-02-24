"상습 침수 막는다"…경주 현곡 라원지구 배수개선사업 본격화

市, 내년까지 158억원 투입…배수펌프장 4곳 설치

3·4펌프장 올해 말 가동 목표…1·2펌프장도 착공 준비

경주시가 현곡면 라원리 일대에 배수개선사업을 추진하고 있다고 24일 밝혔다.

이 지역은 태풍과 집중호우로 형산강 수위가 상승할 때마다 농경지 침수가 반복돼 온 곳이다.

사업은 2021년 착수해 2027년 준공을 목표로 한다.

총사업비는 158억원이다. 국비 126억원, 시비 32억원이 투입된다.

2026년도 사업 추진을 위해 72억원(국비 67억원·시비 5억원)도 편성됐다.

주요 내용은 배수시설 확충이다. 배수펌프장 4개소(라원 2·청령 2)와 배수문 2개소를 설치한다.

배수로를 정비하고 저지대 2.3ha를 평균 0.4m 높인다.

시는 이번 사업으로 형산강 수위 상승에 따른 역류를 차단하고, 집중호우 시 발생해 온 침수 피해를 줄인다는 방침이다.

사업은 단계적으로 진행 중이다.

2024년 3월 시행계획 승인 후 공사를 발주했고, 같은 해 6월 한국농어촌공사 경주지사에 위탁해 착공했다.

2024년 11월에는 3·4배수펌프장 부지 협의를 마치고 공사에 들어갔다.

1·2배수펌프장도 조속한 착공을 위해 행정 절차를 진행 중이다.

3·4배수펌프장은 올해 말 준공을 목표로 하고 있다.

주낙영 경주시장은 "라원지구는 집중호우 때마다 농경지 침수가 반복된 지역"이라며 "배수시설을 신속히 확충해 재해를 예방하고 안정적인 영농 기반을 마련하겠다"고 강조했다.





