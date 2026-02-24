'건진법사' 전성배 1심서 징역 6년…"알선 행위로 정교유착 발생"

"정교분리 헌법 취지 어긋나"

정치자금법 위반 혐의는 무죄

통일교 측으로부터 청탁과 금품을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 건진법사 전성배씨가 1심에서 징역 6년을 선고받았다.

건진법사 전성배씨가 지난달 19일 서울 서초구 안권섭 상설특별검사 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 24일 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속기소 된 전씨에게 징역 6년을 선고하고 1억8000여만원 추징을 명했다. 앞서 민중기 특별검사팀은 결심 공판 당시 징역 5년을 구형한 바 있다.

재판부는 "피고인의 알선 행위로 윤석열 전 대통령 부부와 통일교 간 정교유착이란 결과가 발생했다"며 "대한민국이 정교분리를 헌법의 기본 원리로 규정하고 있는데 이 취지에 어긋난다"고 했다.

이어 "수사 과정에서 금품을 전달한 사실이 없다는 취지로 범행을 부인해 샤넬 가방 등이 피고인을 통해 김건희 여사에게 전달됐는지 규명하기 위해 수사 기간이 장기간 허비됐다"며 재판 중 샤넬 가방 등 주요 증거물을 제출한 행위를 형 감면 사유로 볼 수 없다고 덧붙였다.

재판부는 전씨가 김 여사와 공모해 2022년 4~7월께 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 지원 청탁과 함께 8000여만원 상당의 금품을 수수한 혐의, 같은 기간 청탁·알선을 대가로 '통일그룹 고문' 자리를 요구하면서 윤 전 본부장으로부터 총 3000만원을 받은 혐의를 유죄로 인정했다.

2022년 7월~2025년 1월 기업들로부터 각종 청탁을 받고 2억원에 달하는 금품을 받은 혐의 역시 유죄로 판단했다.

다만 2022년 5월께 지방선거를 앞두고 박창욱 경북도의원(당시 후보자)으로부터 국민의힘 공천을 받게 해달라는 청탁과 함께 1억원을 받은 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 봤다. 전씨가 법률상 혐의 적용 대상인 정치하는 사람으로 볼 수 없다는 이유다. 박 도의원이 그에게 준 돈이 전씨의 정치활동을 위한 '정치자금'으로 볼 수 없다는 지적이다.





