경찰, '대통령실 PC 초기화' 정진석·윤재순 불구속 송치

윤석열 전 대통령 탄핵 전후로 대통령실 PC 약 1000대의 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관이 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

경찰청 3대 특검 특별수사본부는 24일 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록 등 손상, 직권남용 권리행사방해, 대통령기록물법 위반 혐의로 서울중앙지검에 각각 불구속 송치했다.

정 전 실장은 윤석열 전 대통령 탄핵 직후 열린 수석비서관 회의에서 대통령실 PC 전체를 초기화하는 내용의 계획안을 올린 혐의를 받는다. 윤 전 비서관은 해당 회의에 PC 전면 초기화 계획을 상정한 혐의다. 이 계획은 탄핵소추안 인용 전인 지난해 2월 수립된 것으로 알려졌다.

경찰은 두 사람이 비상계엄에 관한 자료를 인멸하려 한 것으로 보고 있다. 지난 3일에는 윤 전 비서관을, 9일에는 정 전 실장을 각각 피의자 신분으로 불러 조사한 바 있다.





