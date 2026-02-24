칠곡군, '영농부산물 파쇄지원단' 운영

산불예방 및 농업인 안전 앞장

경북 칠곡군은 65세 이상 고령자 및 여성 단독농업인 대상으로 겨울철 영농부산물 불법 소각으로 인한 산불 예방과 농업인의 안전한 영농환경 조성을 위해 2월28일까지 '영농부산물 파쇄지원단'을 운영하고 있다.

김재욱 칠곡군수가 영농부산물 파쇄지원단(왼쪽 첫 번째, 두 번째) 및 관계자들과 함께 기념촬영/칠곡군청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 영농부산물 처리에 어려움을 겪는 고령 농업인과 여성 농업인을 우선 대상으로 하며, 파쇄지원단이 농가 현장을 직접 방문해 전정가지, 고춧대, 과수 잔재물 등 영농부산물을 안전하게 파쇄 처리하는 방식으로 진행된다.

영농부산물 소각은 산불 발생의 주요 원인 중 하나로, 특히 건조한 겨울철에는 대형 산불로 이어질 위험이 높다. 이에 따라 칠곡군은 파쇄지원단 운영을 통해 소각을 줄이고, 파쇄된 부산물을 퇴비 등으로 재활용할 수 있도록 지원함으로 토양에 환원하여 토양 유기물 증진에도 도움을 줄 수 있어 일석삼조의 효과를 볼 수 있다.

칠곡군에서는 "영농부산물 불법 소각은 산불로 이어질 수 있는 매우 위험한 행위"라며 "앞으로도 영농부산물 안전처리 지원을 확대하여 산불 예방과 친환경 농업실천에 최선을 다하겠다"라고 전하며. 향후 지속적인 홍보와 지원을 통해 영농부산물의 안전한 처리 문화 정책에 힘쓸 계획이며 칠곡군 임대사업장에서는 3월 말까지 영농부산물 처리용 파쇄기를 무상임대하고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>