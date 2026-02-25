미국대두협회, ‘2026 소이푸드 마스터 프로그램’ 참가자 모집

2월 23일부터 3월 23일까지 모집... 식품 산업 종사자 대상 콩 식품 전문가 양성

우수 이수자 대상 미국 대두 산업 현장 견학 특전 제공

미국대두협회(U.S. Soybean Export Council, USSEC)가 국내 식품 산업 종사자들을 대상으로 콩 식품의 가치를 알리고 전문 지식을 전수하는 '2026 소이푸드 마스터 프로그램(Soy Food Master Program)'을 진행한다고 밝혔다.

올해로 5회째를 맞는 '소이푸드 마스터 프로그램'은 미국 오하이오 대두협회(OSC)와 위스콘신 대두협회(WSA), 미국 농무부(USDA)의 지원으로 운영되는 전문가 과정이다. 콩의 영양학적 가치와 미국대두의 지속가능성, 여러 나라의 콩식품 레시피 활용법 등을 체계적으로 배울 수 있어 식품 업계의 필수 코스로 자리 잡았다.

오는 2월 23일(월)부터 3월 23일(월)까지 참가자를 모집하는 이번 2026년 프로그램은 시공간의 제약 없이 업계 전문가들이 소통할 수 있도록 온라인 네트워킹 기능을 대폭 강화했다.

특히 올해는 참가자들의 학습 동기를 고취하기 위한 다양한 온라인 이벤트가 마련될 예정이다. 교육과정 중 진행되는 '콩 지식 퀴즈 이벤트' 등 참가자들이 즐겁게 정보를 습득하고 서로 교류할 수 있도록 지원한다.

또한, 전문가로서의 역량을 뽐낼 수 있는 '소이푸드 레시피 공모전'이 함께 열린다. 배운 지식을 바탕으로 창의적인 콩 요리 레시피를 제안한 우수자에게는 별도의 포상을 수여하며, 온라인 플랫폼을 통해 다양한 분야의 식품 종사자들과 혁신적인 아이디어를 나눌 수 있는 기회를 제공한다.

참가자들은 콩 식품의 과학적 근거와 건강 기여도에 관한 전문적인 온라인 강의를 수강하고 인증 시험을 치르게 된다. 시험을 통과한 이들에게는 '소이푸드 마스터' 인증서가 수여되며, 프로그램 참여도가 높고 성적이 우수한 이수자들에게는 미국 대두 산업 현장을 직접 방문하는 미국 견학 프로그램 참여 기회가 무료로 제공된다.

미국대두협회 관계자는 "2026년 프로그램은 바쁜 식품 업계 종사자들이 온라인을 통해 효율적으로 전문 지식을 쌓고, 퀴즈나 레시피 공모전 등 다양한 이벤트를 통해 즐겁게 네트워킹할 수 있도록 기획했다"며, "콩 식품에 대한 전문성을 높이고 커리어를 확장하고자 하는 전문가들의 많은 참여를 바란다"고 전했다.

이번 프로그램은 식품 제조 및 가공, 외식업체, 영양사 등 식품 산업 종사자라면 누구나 신청할 수 있으며, 자세한 등록 방법과 교육 일정은 소이푸드 마스터 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





