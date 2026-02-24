본문 바로가기
농협 마트사업호남지사, 화순혼수센터 '새 단장'

호남취재본부 심진석기자

입력2026.02.24 13:07

농협경제지주 마트사업호남지사는 24일 화순혼수센터에서 박종곤 지사장, 문희숙 입점업체 대표, 호남지사 직원들이 참석한 가운데 리뉴얼 개장식을 가졌다. 전남농협 제공

농협경제지주 마트사업호남지사는 24일 화순혼수센터에서 박종곤 지사장, 문희숙 입점업체 대표, 호남지사 직원들이 참석한 가운데 리뉴얼 개장식을 가졌다. 전남농협 제공

농협경제지주 마트사업호남지사는 24일 화순혼수센터에서 박종곤 지사장, 문희숙 입점업체 대표, 호남지사 직원들이 참석한 가운데 리뉴얼 개장식을 가졌다.


1991년 개설된 화순혼수센터는 전국 농협 가운데 유일하게 조합원 환원사업 형태로 운영되고 있으며, 이번 리뉴얼은 농축협 조합원들과 함께해 온 화순혼수센터를 보다 현대적이고 쾌적한 쇼핑 공간으로 새롭게 단장해 조합원들에게 더욱 향상된 서비스와 혜택을 제공하기 위해 추진됐다.

고객 중심의 쇼핑 동선 재정비로 쾌적한 환경을 조성했으며, 가전·가구, 주방용품, 귀금속, 침구, 파크골프 등 취급 품목을 확대해 상품 경쟁력을 강화했다. 또한'찾아가는 하나로장터'등 밀착형 서비스를 확대 운영함으로써 조합원 편의 증진에도 적극 나서고 있다.


박종곤 지사장은"농축협 조합원 편익 증진을 위해 화순혼수센터 입점업체가 하나로마트를 직접 찾아가 장터를 여는'찾아가는 하나로장터'를 실시해 큰 호응을 얻고 있다"며"이번 리뉴얼을 계기로 조합원 및 부녀회 등을 대상으로 화순혼수센터 견학을 확대해 해당 마트 매출 증대와 활성화에 기여하고, 이를 통해 조합원 이익 환원에 앞장서겠다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
