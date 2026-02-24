지재처, 지난달 지재권 출원 '1월 역대 최고'

지난달 국내 지식재산권 출원건수가 1월 기준 역대 가장 많았던 것으로 집계됐다. 1인 창업기업 활성화가 지재권 출원건수 증가에 영향을 준 것으로 보인다.

지식재산처는 지난달 5만6458건의 지재권이 출원돼 지난해 1월(4만679건)보다 39%가량 늘었다고 24일 밝혔다. 1월 기준 올해 지재권 출원건수는 역대 최고치다.

지재권 유형별로는 특허 2만3365건(전년대비 45.2%↑), 상표 2만8085건(39.5%↑), 디자인 4773건(10.9%↑), 실용신안 235건(50.6%↑) 등으로 모든 유형에서 지난해보다 출원건수가 늘었다.

이는 주요 다출원 기업이 지속해 출원건수를 늘려온 데다 최근 개인과 중소기업 등의 출원 증가가 두드러진 영향으로 분석된다.

출원인 유형별 현황에서 특허출원은 개인과 중소기업을 중심으로 강한 증가세를 보였다. 특히 지난달 개인의 특허 출원은 5478건으로 지난해 1월(1766건)보다 210% 이상, 중소기업 특허출원은 5758건을 기록해 지난해 1월(3850건)보다 50% 증가한 것으로 파악됐다.

상표출원은 소상공인과 스타트업을 중심으로 사업 홍보와 투자유치 등을 염두에 둔 상표권 확보가 활발해지면서 출원건수가 큰 폭으로 늘었다는 게 지재처의 설명이다.

개인의 지재권 출원 증가는 챗GPT 등 인공지능(AI) 기술 확산에 맞춰 ICT와 정보서비스업 등 분야에서 1인 창업이 활발해진 영향이 큰 것으로 분석된다.

정재환 지재처 지식재산정보국장은 "지재권 출원 증가는 제품 아이디어를 지재권으로 사업화하려는 기업과 개인의 노력이 반영된 결과"라며 "지재처는 이에 발맞춰 국민의 창의적인 아이디어가 창업으로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



