대치동 학원가로 간 크런키…롯데웰푸드, 이색 팝업 운영

크런키 스트레스 타파 학원

10대 학생 소비자와 소통 강화

브랜드 모델 이수지 '일타강사' 변신

롯데웰푸드의 초콜릿 브랜드 '크런키'가 서울 대치동 학원가에 팝업스토어를 연다.

롯데웰푸드는 다음 달 9일까지 서울 강남구 대치동에서 '크런키 스트레스 타파 학원' 팝업스토어를 운영한다고 24일 밝혔다. 10대 청소년과의 접점을 확대하기 위한 마케팅이다.

롯데웰푸드 크런키 팝업스토어 외경. 롯데웰푸드 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 팝업은 최근 크런키 브랜드 모델로 발탁된 코미디언 이수지의 부 캐릭터 콘셉트를 활용해 꾸몄다. 학업 스트레스를 받는 학생들을 겨냥해 '스트레스 타파 학원'이라는 설정을 내세웠다.

공간은 2개 층으로 구성됐다. 체험 행사는 총 3교시로 마련됐다. '스매시 클래스'에서는 내려치기·펀치 등 액션 활동을 통해 스트레스를 해소하도록 구성했고, '샤우팅 클래스'에서는 방음 부스에서 일정 데시벨 이상을 외치는 체험을 할 수 있다. '원샷 클래스'는 신문 콘셉트 포토 부스로, 체험 완료 후 사진 촬영이 가능하다.

세 가지 중 두 가지 이상을 체험하면 추첨을 통해 '크런키 오리지널'과 신제품 '크런키 데빌' 등을 증정한다. 이 밖에도 스트레스 진단 콘텐츠와 굿즈 존을 운영한다.

크런키는 1984년 출시된 제품으로, 판 초콜릿과 더블크런치바, 볼·미니 제품 등으로 라인업을 확장해왔다. 최근에는 '크런키 데빌' 시리즈 3종을 추가로 선보이며 제품군을 다변화했다.

롯데웰푸드 관계자는 "크런키가 전달하는 '스트레스 타파'를 다양한 체험을 통해 느껴볼 수 있는 이색 팝업스토어"라며 "일타강사 이수지의 부캐들과 스트레스 빠삭 공식을 배우면 즐거움이 더할 것"이라고 말했다





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>