본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주] 한미사이언스 11% 급등…경영권 분쟁 재점화 기대감

이민우기자

입력2026.02.24 10:00

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한미사이언스 주가가 급등했다. 경영권 분쟁이 재점화할 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 보인다.


24일 오전 9시45분 기준 한미사이언스 주가는 전날 대비 11.58% 오른 4만7700원을 기록했다.

박재현 한미약품 대표와 신동국 한양정밀 회장 간의 갈등 본격화 조짐에 투심이 쏠린 것으로 보인다. 이날 개장 전 신 회장은 총 2137억원을 들여 주당 4만8469원에 한미사이언스 지분 6.45%를 장외에서 추가로 매수했다고 공시했다. 매수 자금은 한양정밀 주식을 담보로 차입해 마련했다.


이에 따라 신 회장의 한미사이언스 지분율은 30%에 육박한다. 신 회장 16.43%, 한양정밀 6.95% 등 총 23.38%였던 기존 지분율을 29.83%로 늘렸다.


신 회장은 송영숙 한미약품그룹 회자의 특수관계인으로 묶여있다. 송 회장 및 특수관계인 지분율은 63.89%인데 이중 신 회장이 확보한 지분은 절반에 달한다. 신 회장 홀로 송 회장 측과 주주총회에서 표 대결을 할 수 있게 된 셈이다.

신 회장은 한미사이언스와 한미약품의 기타비상무이사다. 2024년 모녀와 아들 간 경영권 분쟁이 발생하자 지분 약 10%를 보유했던 신 회장은 주주 간 계약을 통해 모녀 측의 지분을 인수했다. 계약 당시 신 회장과 송 회장, 임주현 부회장 등은 전문경영인에게 경영을 일임하는 구조를 짜기로 한 바 있다.


하지만 최근 박재현 한미약품 대표가 공개적으로 성추행 임원 비호 의혹과 관련해 신 회장의 압박이 있었다는 녹취록을 공개하면서 신 회장의 '전문경영인 패싱' 논란이 불거졌다. 한미그룹 임직원들도 최근 본사에서 신 회장의 경영 관여에 문제를 제기한 것으로 전해졌다. 최대주주가 이사회와 경영진을 우회하고 독단적으로 의사 결정을 내렸다는 비판이다. 개정된 상법에 이사의 총주주 충실의무가 담긴 만큼 이사회 및 경영진과 신 회장 측의 긴장이 심해질 수 있다는 전망이 나온다.

경영권 분쟁을 겪고 있는 한미약품그룹의 한미사이언스 임시주주총회가 2024년 11월28일 서울 교통회관에서 열렸다. 회의장 입구에 관계자들과 주주, 취재진들이 서있다. 허영한 기자

경영권 분쟁을 겪고 있는 한미약품그룹의 한미사이언스 임시주주총회가 2024년 11월28일 서울 교통회관에서 열렸다. 회의장 입구에 관계자들과 주주, 취재진들이 서있다. 허영한 기자

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

신약 승인 속도 경쟁 격화…中 '신속 허가' vs 美 '단일 임상'

BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대

새로운 이슈 보기