"에너지 절약은 기업의 사회적 책임 일환"

한미그룹이 정부의 에너지 절약 정책 기조에 발맞춰 전 계열사를 대상으로 차량 5부제를 시행한다.


한미그룹은 지주회사 한미사이언스 한미사이언스 close 증권정보 008930 KOSPI 현재가 37,500 전일대비 900 등락률 -2.34% 거래량 91,612 전일가 38,400 2026.03.30 15:28 기준 관련기사 "한미, 주주환원 약속 지킨다"…현금배당·자사주 소각 추진(종합) "한미, 주주환원 약속 지킨다"…환원율 20% 이상 현금배당 추진 한미사이언스, 어린이 영양음료 '텐텐 키즈영양식' 출시 와 핵심 사업회사 한미약품 한미약품 close 증권정보 128940 KOSPI 현재가 524,000 전일대비 25,000 등락률 -4.55% 거래량 63,929 전일가 549,000 2026.03.30 15:28 기준 관련기사 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 을 비롯한 전 계열사(제이브이엠·온라인팜·한미정밀화학)를 대상으로 차량 5부제를 시행해 에너지 소비 절감과 친환경 경영 실천에 나선다고 30일 밝혔다.

서울 한미그룹 본사. 한미그룹

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이번 조치는 최근 정부가 공공기관을 중심으로 차량 5부제 시행을 검토하는 등 에너지 절약 정책을 강화하는 흐름에 맞춰 추진됐다.

한미그룹은 임직원들의 적극적인 참여를 유도하기 위해 사내 공지를 통해 운영 기준을 안내하고 대중교통 이용 등을 권장할 방침이다. 전 사업장의 에너지 제어 기준도 강화해 전기 사용량 감축에도 나선다. 평일·휴무일·중식시간·야간 등 시간대별 사용 패턴에 맞춰 PC, 냉난방, 조명 등을 세분화해 관리할 계획이다.


또한 국내 출장을 최소화하고 화상회의로 대체해 업무용 차량 이용을 줄이는 한편, 사업장 간 이동 역시 최소화하고 필요시 원격 회의를 적극적으로 장려한다.

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한미사이언스 관계자는 "에너지 절약과 환경 보호는 기업의 사회적 책임의 일환"이라며 "국가적인 어려움을 정부와 함께 극복해 나가는 한편 앞으로도 일상적인 경영 활동 속에서 실천할 수 있는 다양한 친환경 정책을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.


이성민 기자 minute@asiae.co.kr
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