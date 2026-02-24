에듀테크 기업 CT, AI 교육 신규 솔루션 2종 출시

국내 벤처캐피털(VC) 에이티넘인베스트먼트로부터 투자받은 에듀테크 전문기업 CT(구 클래스팅)가 교육 현장의 인공지능(AI) 전환을 가속화할 맞춤형 솔루션 2종을 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 솔루션은 학생용 생성형 AI 실습 도구인 '샌드박스(Sandbox)'와 교사의 서·논술형 평가 업무를 지원하는 '라이팅(Writing)'이다. 목표는 범용 AI가 학생들에게 미칠 수 있는 유해성 우려와 과정 중심 평가로 인한 교사 업무 과부하라는 교육계의 두가지 핵심 과제를 동시에 해결하는 것이다.

샌드박스는 학생들이 보다 안전한 환경에서 생성형 AI를 실습할 수 있도록 설계된 교육 전용 도구다. 상용 거대언어모델(LLM)에서 발생하는 정보 오류와 유해 콘텐츠 노출 위험을 차단했다. 교사는 이를 통해 AI의 답변 범위와 활용 방식을 제어할 수 있고, 학생들이 입력하는 프롬프트를 실시간으로 모니터링해 승인 여부를 결정할 수 있다.

서·논술형 평가 업무 전반을 지원하는 올인원 솔루션인 라이팅은 평가 계획 수립부터 출제, 채점, 피드백 제공까지 전 과정을 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있도록 돕는다. 고도화된 광학문자인식(OCR) 기술을 통해 종이에 작성된 손글씨 답안을 스캔하면 즉시 디지털 텍스트로 변환해 채점을 보조한다. 교사가 설정한 채점 기준에 따라 논리 구조와 키워드 포함 여부를 분석해 1차 평가 가이드를 제공해주기도 한다.

조현구 CT 대표는 "샌드박스와 라이팅은 지식기억 중심의 교육을 돕는 AI를 넘어, 실제 수업에서 학생들의 창의성을 키우고 다차원적 평가까지 가능하게 하는 제품"이라고 말했다.

한편 CT는 신규 솔루션 출시를 기념해 전국 디지털선도학교와 AI 중점학교를 대상으로 신학기 프로모션을 진행할 예정이다.





