본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[2026 아시아펀드대상]NH-Amundi '필승 코리아 펀드', 코스피 상회 트랙레코드 '탄탄'

김영원기자

입력2026.02.25 11:00

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내펀드 부문 베스트펀드

'2026 아시아펀드대상'에서 NH-Amundi자산운용 '필승 코리아 펀드'가 국내펀드 부문 베스트펀드로 선정됐다.


NH-Amundi자산운용은 업계 7위 종합 자산운용사로 주식, 채권, 대체, 해외, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 자산군을 운용하고 있다. 올해 1월 말 기준 수탁고 74조1900억원을 보유 중이다.

필승 코리아 펀드는 NH-Amundi자산운용의 대표 공모펀드로 지난해 연간 113.01% 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피 상승률(75.63%)을 크게 웃도는 수치다. 해당 펀드는 특정 업종이나 종목에 쏠리지 않게 적극적인 사전 위험 관리를 병행해 안정성을 높인 것이 특징이다. 체계적인 운용을 바탕으로 2019년 설정 이후 연도별 성과에서 단 한 차례만 코스피 지수 대비 밑도는 등 견고한 트랙레코드를 쌓아왔다는 평가다.


펀드 규모도 우수한 성과에 따라 늘어났다. 지난해 초 2950억원이던 펀드 순자산은 연말께 8800억원까지 늘어났고 지난달 14일 기준 1조원을 돌파했다.


길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사.

길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사.

AD
원본보기 아이콘



김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기