본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[2026 아시아펀드대상]'한국투자디딤CPI+펀드', 물가 상승보다 수익 내며 인플레 방어

김영원기자

입력2026.02.25 11:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디딤펀드 부문 베스트운용사

'2026 아시아펀드대상'에서 한국투자신탁운용이 디딤펀드 부문 베스트운용사로 선정됐다.


한국투자신탁운용의 '한국투자디딤CPI+펀드'는 인플레이션 방어에 주력한 중위험·중수익 구조로 안정적인 수익 추구를 목표로 하는 밸런스드 펀드(BF)다. 장기 연금투자에 최적화된 자산배분 전략을 활용해 투자위험이 상이한 다양한 자산에 분산 투자한 것이 핵심이다. 포트폴리오에는 전통 자산인 호주 주식과 미국 물가채, 대체 자산인 금, 원자재, 부동산, 인프라 등 소비자물가상승률과 관련성이 높은 자산을 포함했다. 은퇴자금 적립기와 인출기에 모두 활용 가능한 것이 장점이다. 물가상승률보다 초과 수익을 목표로 하되 투자위험은 낮춰 퇴직연금 계좌 내에서 100% 투자가 가능하다.

해당 펀드 설정액은 72억원으로 전체 클래스 중 퇴직연금온라인클래스(C-Re)와 개인연금온라인클래스(C-Pe)에서 85% 이상의 자금이 유입되며 개인투자자로부터 꾸준한 관심을 받고 있다.


에프앤가이드에 따르면 설정 후 수익률은 19.02~29.42%로 전체 22개 디딤펀드 중 상위권으로 집계돼 우수한 성과를 유지하고 있다.


배재규 한국투자신탁운용 대표이사.

배재규 한국투자신탁운용 대표이사.

AD
원본보기 아이콘



김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기