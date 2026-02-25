[2026 아시아펀드대상]KB자산운용, TDF 수탁고 2조2100억…3년·5년 수익률 1위

TDF 부문 베스트운용사

'2026 아시아펀드대상'에서 KB자산운용이 타깃데이트펀드(TDF) 부문 베스트운용사로 선정됐다.

KB자산운용의 전체 TDF 수탁고는 2조2100억원에 육박한다. 지난해에만 5500억원에 가까운 뭉칫돈을 흡수하며 현재 TDF 시장 점유율이 13.6%에 달한다. 이는 변동성 장세에서도 우수한 성과를 낸 덕분이라는 평가다. 'KB온국민·다이나믹TDF' 전체 빈티지의 1년 수익률은 평균 16%를 웃돌 정도로 안정적이다.

KB자산운용은 고객들의 투자 성향을 고려해 'KB 온국민 TDF'와 'KB 다이나믹 TDF' 등 두 종류의 TDF 상품을 운용하고 있다. KB 온국민 TDF는 패시브형 펀드로, 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리 효과를 기대할 수 있는 상품이다. KB 다이나믹 TDF는 시장 변동성에 적극적으로 대응하는 액티브형 펀드로, 상황 변화에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다.

특히 주식 비중이 가장 높은 '온국민TDF2055'는 TDF 시장에서 우수한 중장기 성과를 냈다는 평가다. 에프앤가이드에 따르면 'KB온국민TDF2055(UH)'의 3년, 5년 수익률은 각각 82.08%, 96.95%로 같은 기간 전체 운용사 펀드 가운데 1위다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



