양창호 해운협회 부회장, 브런치북 '바다로 가는 길' 발간

해운업계 주요 이슈 정리

한국해운협회는 양창호 상근 부회장이 해운산업의 정책 현안에 대한 협회의 견해를 종합한 브런치북 '바다로 가는 길'을 발간했다고 24일 밝혔다.

양창호 한국해운협회 상근 부회장. 해운협회 AD 원본보기 아이콘

해운산업 정책 현안에 대한 협회의 입장과 생각들을 정리해 칼럼 등을 게재한 내용을 바탕으로 중요한 부분을 간추려 인터넷 단행본으로 책자를 만들었다.

주요 내용은 ▲러시아-우크라이나 전쟁과 미국의 관세 정책 영향 등 거시적 관점에서 본 해운산업 ▲해운업 공동행위의 정당성 ▲포워딩 산업 및 정부 정책 ▲해운산업의 친환경 전환 ▲해운·조선 산업 간 상관관계 등 배후 산업과의 연관성 등 해양과 해운산업 전반에 대한 폭넓은 견해를 담았다.

양 부회장은 "바다는 우리나라를 세계와 잇는 희망의 통로"라며, "해운, 선박, 항만 등 해양과 관련된 다양한 주제에 대해 협회의 견해를 공유하고자 한다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>