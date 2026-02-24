사천시, 우주항공 산업 탄력… 3개 기업 440억 투자 유치

전략적 투자 유치로 일자리 창출·지역경제 활성화 전망

우주항공 산업 집적화 가속… 미래 성장동력 확보 박차

경남 사천시는 지난 23일 경상남도청에서 우주항공복합도시의 미래 성장을 이끌 3개 기업과 총 440억 원 규모의 투자협약을 체결했다.

이번 협약은 사천시가 대한민국 우주항공산업 중심도시로 도약하기 위한 전략적 투자 유치의 일환으로, 지역 산업 경쟁력 강화와 양질의 일자리 창출에 크게 기여할 것으로 기대된다.

협약에 참여한 기업은 ▲카프에어로(대표 백현용, 항공 부품 제조업(C31)) ▲디엔엠항공(대표 황태부, 항공 부품 제조업(C31)) ▲디엘에이치아이(대표 이정학, 증류기 및 가스 발생기 제조업(29176)) 등 3개 사다.

사천시, 2026 경상남도 첨단 전략사업 투자협약식 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

카프에어로는 총 120억원을 투자해 2026년까지 종포일반산단에 부지면적 15,783㎡, 건물 연면적 11,358㎡ 규모의 공장을 신설할 예정이다. 고용인원은 10명이다.

디엔엠항공은 2026년까지 경남우주항공국 가산 단에 부지면적 6600㎡, 건물 연면적 9900㎡ 규모의 생산시설을 신설하는데, 150억원을 투자한다. 총 10명을 고용한다는 계획이다.

디엘에이치아이는 총 170억원을 투자해 2026년까지 외투 지역(외국기업로 158)에 공장을 신설하는데, 부지면적은 1만4195㎡, 건물 연면적은 1만959㎡이다. 고용인원은 20명이다. 특히, 발전 플랜트 설비 제조(HRSG 모듈 등) 역량 강화를 추진할 예정이다.

HRSG(Heat Recovery Steam Generator)는 산업 플랜트 분야 열 회수 공정에 사용되는 핵심 설비로, 가스터빈 배출가스의 열을 회수해 발전용 증기를 생산하는 장치다. 복합화력발전소에서 고온의 배기가스를 재활용해 전력 생산 효율을 높이는 핵심 설비로 알려져 있다.

사천시는 민선 8기 출범 이후 지속적인 투자 유치 성과를 거두며 첨단 우주항공산업 중심도시로서의 위상을 공고히 하고 있다.

이번 대규모 투자협약을 계기로 지역 경제 활성화와 미래 신성장 동력 확보에 더욱 속도를 낼 전망이다.

박동식 시장은 "이번 투자는 단순한 공장 신설을 넘어 사천 우주항공산업 생태계를 한 단계 성장시키는 전환점이 될 것"이라며 "기업을 경영하기 좋은 도시, 일자리가 늘어나는 도시로 자리매김할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



