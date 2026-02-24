본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

美민주당, 트럼프 글로벌 관세 연장에 제동 예고

유현석기자

입력2026.02.24 06:26

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방 대법원의 상호관세 위법 판결 이후 새로운 글로벌 관세를 부과하겠다고 밝힌 가운데 미국 야당인 민주당이 해당 관세의 연장 시도를 저지하겠다고 밝혔다.


AP연합뉴스

AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

미국 상원 민주당 원내대표인 척 슈머(뉴욕)는 23일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "상원 민주당은 트럼프의 관세가 올여름 만료될 때 이를 연장하려는 어떤 시도든 저지할 것이다"라고 적었다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 연방 대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세 및 펜타닐 관세 부과를 위법으로 판단하자, 무역법 122조를 근거로 새로운 글로벌 관세를 부과하겠다고 밝혔다.


트럼프 대통령은 당초 10%의 관세를 부과하겠다고 발표했다. 이후 이를 15%로 상향 조정했다.


무역법 122조는 미국에 '크고 심각한' 무역적자가 있을 경우 대통령이 최대 15%의 관세를 최장 150일(약 5개월) 동안 부과할 수 있도록 규정하고 있다. 다만 150일 이후에는 의회의 승인을 받아야 연장이 가능하다.

슈머 원내대표는 게시글에서 "트럼프의 혼돈의 관세 정책은 민주당, 공화당, 심지어 대법원에 의해 질책받았다"며 "이들(관세 정책)은 가정의 물가 부담을 가중하는 미국인에 대한 세금"이라고 비판했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대

앤스로픽 "中 AI 기업들, 클로드 결과물 무단 추출"

새로운 이슈 보기