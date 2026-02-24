본문 바로가기
BNK부산은행, AI 기반 ‘대안신용평가모형’ 도입…금융 사각지대 해소 나선다

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.24 08:33

비금융 데이터까지 분석해 상환능력 입체 평가…금융 접근성 확대 기대

BNK부산은행(은행장 김성주)은 23일 기존 금융정보 중심의 신용평가 방식을 보완하기 위해 AI 기반 '대안신용평가모형'을 도입한다고 전했다.


대안신용평가모형은 전통적인 금융 이력뿐 아니라 다양한 비금융 정보를 함께 분석해 고객의 상환 능력을 보다 입체적으로 평가하는 것이 특징이다. 머신러닝 기반 분석 기술을 활용해 고객의 신용도를 다각도로 판단함으로써, 기존 평가 체계에서 충분히 반영되지 못했던 요소까지 심사에 반영할 수 있도록 설계됐다.

그동안 금융거래 이력이 부족하거나 일정 기간 신용도 하락 이력이 있었던 고객은 제도권 금융 이용에 제약받는 경우가 적지 않았다. 부산은행은 이번 모형 도입을 통해 이러한 한계를 보완하고, 실질적인 상환 능력을 갖춘 고객의 금융 접근성을 높인다는 방침이다.


장인호 개인고객그룹장은 "대안신용평가 도입은 리스크 관리 고도화를 넘어 더 많은 고객에게 금융 기회가 돌아가게 하는 과정"이라며 "금융 사각지대를 줄이고 다양한 고객이 제도권 금융을 이용할 수 있도록 평가 체계를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

BNK부산은행 본점.

BNK부산은행 본점.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
